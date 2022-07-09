الشؤون الإسلامية تواصل تقديم الأعمال الدعوية للحجاج بلغات عالمية

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تقديم أنشطة ترويجية وتوعوية للحجاج خلال أيام التشريق.

المؤتمرات والخطب

ويشمل العمل تقديم محاضرات في الإيمان والكلمات والدروس العلمية يقدمها علماء وخطباء ومترجمون متخصصون بأكثر من عشر لغات عالمية يعملون على مدار الساعة طوال فترة الحج، وذلك في إطار جهود الوزارة في التثقيف والتألق. حول مناسك الحجاج ضمن خطتهم للحج هذا العام.

غير مبرر

وتتلقى الأمانة عبر الهاتف المجاني استفسارات من حجاج بيت الله الحرام بمشاركة 330 متصلا، لإصدار فتاوى عبر أكشاك الاتصال الخاصة لحملات الحج الداخلية، فضلا عن الأجهزة الإلكترونية بمسجد الخيف بمنى، لتقديم الفتاوى. فتاوى للحجاج عن بعد توعية باللغات العالمية.