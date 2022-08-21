الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددًا من الموضوعات

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عن طريق الفيديو.

التقارير والعروض التقديمية

واطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والبنود المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الذي قدمته وزارة الصحة عن آخر المستجدات الصحية في المملكة فيما يتعلق بوباء كورونا (كوفيد -19).

وخاطب المجلس العرض الذي قدمته وزارة الاقتصاد والتخطيط حول التقرير الاقتصادي والتنموي الذي جمع أهم التطورات في الاقتصاد الوطني والدولي، وأبرز السيناريوهات والتوقعات المستقبلية.

الأداء العام للأجهزة

كما اطلع المجلس خلال جلسته على العرض الذي قدمه المركز الوطني لقياس اداء الهيئات العامة لتقرير اداء الجهات الحكومية الموافق للربع الثاني من العام الجاري. واطلع المجلس على عرض وزارة المالية. بشأن أداء الموازنة العامة للدولة للربع الثاني من العام (2022 م). وقد أصدر المجلس التوصيات اللازمة بشأن هذه القضايا.