الشؤون النسائية توزع المظلات على قاصدات البيت الحرام

وزعت الوكالة المعاونة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية للمرأة ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والمتطوعين للمرأة مظلات على النساء اللواتي يزرن ساجرادا كازا لحمايتهن من أشعة الشمس في الفناء.

تقليل أشعة الشمس

قالت وكيلة الوزارة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية للمرأة الدكتورة عبير بن محمد الجفير، إن موظفي الوكالة يوزعون مظلات على زائرات المنزل القديم في لفتة إنسانية نبيلة لإراحةهن من أشعة الشمس. الطريقة الروحية.

وعبر الجفير مفور عن امتنانه للأمين العام المساعد لشؤون المرأة بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت خليل الضويبي على اهتمامها وحماسها. تفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام بضرورة تحسين وتحديث منظومة المرأة بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في إيصال الرسالة المباركة للحرمين الشريفين للعالمين. .

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