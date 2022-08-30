الشائعات تطارد جورج وسوف مجددًا بعد وفاة جورج الراسي

لم يسلم الفنان السوري جورج وسوف من الشائعات التي تبعته خلال الساعات الماضية، ووضعته فِيْ مقدمة حديث الجمهُور على مواقع التواصل، مؤكدين أنه توفِيْ بعد أيام قليلة من وفاته. الفنان اللبناني جورج الراسي.

لم يكن مصدر هذه الإشاعة واضحا رغم انتشارها بشكل واسع، فِيْما شن جمهُور سلطان الطرب هجوما على مروجيها، مطالبين بترك الوصوف وشأنه، لأن الموضوع لا يطاق، فِيْ ظل الوضع المأساوي. الظروف التي شهدتها وفاة جورج الراسي.

وأضاف العديد من محبي جورج وسوف، أن خبر وفاة النجوم بات جاذبًا لبعض الصفحات، ليحظى بتفاعل كبير من خلال الإعجابات والتعليقات والمشاركة، حيث أن الأخبار المذكورة لها صدى واسع فِيْ المجتمع.

الفنانة لم تعلق.

لم يعلق الفنان السوري، أو أقاربه، على أخبار الموضة الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أنهم تجاهلوا الأمر لأنها ليست المرة الأولى التي يُنشر فِيْها مثل هذا الخبر، فاعتادوا عليه.

كان جورج وسوف أول من قدم تعازيه فِيْ وفاة الفنان جورج الراسي، فكتب عبر حسابه على تويتر ما هذا الخبر المحزن هذا الصباح، مبكرًا جدًا يا جورج الله يصبر أسرة الفنان جورج الراسي على هذه الكارثة، وعلى أسرة الأطفال الذين كانوا معك. خالص التعازي لكل محبي جورج الراسي “.

يشار إلَّى أن العديد من محبي ونقاد الفن أكدوا التشابه بين صوت الراحل جورج الراسي وجورج وسوف.

قبل أيام تحدث جورج وسوف لصحيفة الشرق الأوسط عَنّْ نجاحه الفني قائلاً “لم أكن متغطرسًا قط. أنا لست المغني الوحيد الذي يتمتع بصوت جميل، فالكثير منهم لديهم صوت أفضل من صوتي “.

وأضاف “فجأة وجدت نفسي فِيْ مجال الفن. لا أعرف لماذا بدأت. لم أحلم بشيء فِيْ حياتي ولم أخطط لنجاحي ولم ألجأ إلَّى الدعاية والدعاية. كل شيء يتحقق من نفسه. لقد عمل بجد وأصدر أغانٍ متقنة، واعتنى الجمهُور بالباقي. كل ما يهمني هُو الفن الصحيح الذي نشأت معه.

وعَنّْ المشهد الفني الحالي قال “كلنا سواسية. نفس الأصوات والأشكال، نفس النغمة والأسلوب. لم تعد هناك صناعة فنية. لقد غادر معظم صانعي الألحان العظماء، وأصيب من بقوا بالإحباط “.