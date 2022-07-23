الشاعر عادل صابر أكرم حسني سرقني وسآخذ حقي بالقانون

كشف الشاعر المصري عادل صابر، أنه لن يتنازل عَنّْ حقه فِيْ أغنية “لي” التي قدمها قبل أيام المطرب محمد منير، من تأليف وألحان أكرم حسني، حيث اتهم الأخير بسرقة أقواله. من قصائده، موضحا أنه كلف محاميا لمتابعة الإجراءات القانونية.

وقال عادل صابر فِيْ تصريحات متلفزة إن الأغنية إما اقتباس صريح جدا من موال الذي ألفها من قبل، أو “سرقة سرية”، مضيفا “كل من كتب أغنية (ستو آنا) وأغنية (البقيع لوبان) مستحيل”. . اكتب المفردات الجنوبية الموجودة فِيْ أغنية (“ستو آنا”). اقرأ)”.

وأشار الشاعر صابر إلَّى بعض الكلمات فِيْ أغنية “بالنسبة لي” التي تشبه تماما كلمات قصيدته، وهِيْ “من فتح باب الخراب لا بد أن يجيبه”، وقلبها أكرم حسني. فِيْ “من فتح باب الألم يلزمه فتحه” فِيْهرب من السرقة ويصبح مَوعِدًا.

وأكد عادل صابر أنه كلف المحامي أدهم العبودي باتباع الإجراءات القانونية لأخذ حقه، مشيرا إلَّى أن الروائي محمد موافِيْ هُو الذي أبلغه بسرقة كلمات قصيدته من مؤلفِيْ الأغنية. “ليريو”.

ورد أكرم حسني على هذه الاتهامات بقوله إنه غير مقتنع بنظرية المؤامرة، ولا يقبلها، ولا يحب الالتفات إلَّى ما يضيع بهجة النجاح، مضيفًا “أرى أن من حق أي شخص أن يأخذ الذي – التي.”

وأوضح أن أغنيته “تتكون من 20 بيتا والتي حدثت فِيْ تشابه فِيْ جملة أو بيت من 20 بيتا بعبارة لشاعر محترم من صعيد مصر وأنا، مع احترامي له، لم أكن أعرف من. كان “. كان أو ما كان كاتبًا، وقلت له كل احترامي وأؤمن إيمانا راسخا بحقوق الملكية الفكرية. ولكن هناك حاجة تسمى التخاطر “.

قال فِيْ تصريحات متلفزة “هناك انتقال عَنّْ بعد للأفكار وأن الفكرة يمكن أن تأتي لشخص ما وتأتي إلَّى شخص آخر. هناك حاجة تسمى التخاطر، ومن يكتب هذا أيضا ليس القرآن. يعَنّْي أنا أستطيع لديك فكرة فِيْ عقلي وفكرة فِيْ عقلك أيضًا. لديك أيضًا فكرة، والكلام والمفردات ليست مقصورة علي. “الحد”.

وأضاف “نفس الشيء الذي دخل إلَّى دماغ الأستاذ عادل. جاء إلَّى ذهني، وهل يعَنّْي هذا أنني السارق فِيْ الأغنية هل يشبه منزل من بين الـ 20 بيتا سارق الاغنية لان هذه كلمة كبيرة ومضرة جدا تزعج النجاح وردود الفعل والهُواتف التي تأتيني من كبار السن “.