الشاعر عادل صابر يصعّد ضد أكرم حسني لنيل حقه بعد أزمة أغنية “للي”

يبدو أن الأزمة التي نشأت مع أغنية “لي” من كلمات وألحان الفنان المصري أكرم حسني وغناها محمد منير، لم تنته بعد، رغم عودة الأغنية إلَّى موقع يوتيوب بعد إزالتها.

وقال الشاعر عادل صابر فِيْ تصريحات لـ “فوشيه” إنه لن يضع حدا لأزمة تلك الأغنية إلا بعد حصوله على حقه سواء بطريقة ودية أو قانونية، مشيرا إلَّى أنه سبق له أن قام بتفعيل توكيل لأضم. العبودي تباشر دعوى قضائية للحصول على حقها فِيْ سرقة المنزل الرئيسي من كتابها الذي نشر عام 2014 دون الرجوع إليها.

وأوضح الشاعر الذي ينتمي إلَّى صعيد مصر، أن أكرم حسني يدرك تمامًا من يكتب له، إذ تحتاج كتابة الفنان محمد منير إلَّى طريقة معينة، مستدلًا أن أكرم ذكر فِيْ مقابلاته أنه كتب أكثر من أغنية من قبل. محمد منير ولم يستقبله حسنًا، لذلك لم يجد إلا أنه التفت إلَّى شاعر فِيْ صعيد مصر لتحقيق حلمه، فكان شعره هدفه.

ولفت عادل صابر إلَّى أن أكرم حسني استطاع أن يأخذ منزلاً هُو “النتيجة النهائية” كَمْا يقولون، ثم قدم أغنيته من خلاله، موضحًا أنه لا توجد أفكار كَمْا يقول، لكن ما حدث هُو سرقة واضحة. .، خاصة أنه يكتب آياته من خلال حسابه على Facebook، كَمْا أنه سجل مكتبه برقم إيداع ويمكنه إثبات حقوقه.

وأشار أيضا إلَّى أنه لا يحتاج إلَّى اعتذار من أكرم حسني عما حدث، لكنه يحتاج إلَّى الحفاظ على حقه المعَنّْوي وتعويضه ماديا عما حدث، معلقا أن حسني لا يزال جاهلا بالأزمة ولم يتواصل معه بذلك. بعيد. مما يجعله يلجأ إلَّى العدالة عاجلاً أم آجلاً.

وعَنّْ سبب عدم لجوئه إلَّى العدالة بشكل سريع، أوضح عادل صابر أن مداخلات البعض منهم، ومنهم الدكتور أبو الفضل بدران، كانت السبب فِيْ ذلك، معربًا عَنّْ أمله فِيْ أن ينتهِيْ الأمر وديًا. لأنه لا يفضل الحلول القانونية، ولكن إذا تم إغلاق باب الصديق، فسيكون الباب القانوني طريقا له فِيْ الفترة المقبلة.

وظهرت الأزمة من خلال قول مأثور “ومن فتح باب الألم .. لا بد أن يجيب”. وهِيْ جزء من رباعي نقود صدر فِيْ ديوان “بحر الدميرة” عام 2014 للشاعر سعيدي عادل صابر، حيث يقول “نوع الطحين يتعرف عليه إجابته. وإذا كان سؤالك قبيحاً، سيخاف من إجابته “.