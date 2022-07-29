الشامبالي اشهى الحَلْويات من المطبخ التركي بدقيق السميد

حَلْوى الشمبلي التركية الحَلْوة التركية من أفضل أنواع الحَلْويات ذات المذاق اللذيذ وهِيْ حَلْوة غريبة. ترغب العديد من النساء فِيْ إحضار حَلْوى غريبة ذات نكهة لذيذة لأقاربهن، وهِيْ واحدة من أكثر الحَلْويات تميزًا. ومن هذه الحَلْويات التركية الشامبالية الحَلْوة، ومن خلال مقالنا التالي سنطلعكَمْ على الخطوات التي يجب اتباعها فِيْ تحضيرها.

طريقة تحضير حَلْويات الشامبالي التركية

يتم تحضير هذه الحَلْوى بمكونات بسيطة وليست رخيصة، وفِيْ السطور التالية هِيْ المكونات المستخدمة فِيْ التحضير

ثلاثة أكواب من الحبيبات.

كوب سكر

كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

مكونات الشراب

ثلاثة أكواب ونصف من الماء.

أربعة أكواب ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

خطوات التحضير

تعتبر حَلْوى الشمبلي من الحَلْويات المميزة التي لها طعم مميز ويمكن تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل. وهِيْ حَلْوى غريبة بنكهة مختلفة ويمكن تحضيرها فِيْ أي وقت. المكونات دائمًا فِيْ المنزل وتسعى العديد من النساء إلى معرفة خطوات تحضير الشامبالي الحَلْوة. من خلال مقالتنا التالية تمكنا من تقديمها إليك كيفِيْة تحضيرها خطوة بخطوة

أولاً، يتم تحضير السوربيه عن طريق الحصول على وعاء يوضع فِيْه كل من السكر والماء، ويترك على النار حتى يغلي. بعد مرور عشر دقائق، يُضاف عصير الليمون، ثم تُطفأ النار. ثم يوضع السميد فِيْ وعاء ويضاف باقي المكونات. تخلط جيدا حتى تحصل على عجينة. بعد ذلك يتم الحصول على وعاء بايركس مدهُون بالزيت ثم يوضع الخليط ويفرد باليد. ثم تقطع بالسكين ثم توضع عليها اللوز. نضع قدر البايركس فِيْ الفرن ونتركه حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي. انتظري حتى تنضج ثم ضعي السوربيه فوق الحَلْوى بعد إخراجها من الفرن. ثم توضع فِيْ الثلاجة وتترك لمدة أربع ساعات وتترك حتى تبرد.

طريقة تحضير كعكة رواني

يتم تحضير كعكة رواني بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وهذه المكونات كالتالي

مقادير كعكة روني

كوب دقيق أبيض.

150 جرام من دقيق السميد.

150 جرام سكر.

خمس بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند.

مكونات الشراب

نصف كوب عسل أبيض.

ماء ساخن.

مكونات تزيين الوجه