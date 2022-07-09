الشباب السعودي يتراجع عن التعاقد مع كيكي سيتين

قررت إدارة نادي الشباب السعودي، برئاسة خالد البلطان، إلغاء الاتفاقية الأولية الموقعة مع المدرب الإسباني كيكي سيتين، لتدريب الفريق الكروي الأول للنادي خلال الفترة المقبلة.

يرجع هذا إلى طلبك لإضافة شروط مالية جديدة، بما في ذلك دفع الضرائب من قبل نادي الشباب السعودي نيابة عنك للضرائب في بلدك، إذا كان ذلك ممكنًا.

اللافت للنظر أن الشاب السعودي توصل أخيرًا إلى اتفاق مع الإسباني كيكي سيتين، المدرب السابق للفريق الأول لبرشلونة، لقيادة فريق العاصمة لمدة موسمين، مقابل 3.7 مليون يورو، بما في ذلك الجهاز التدريبي لخمسة آخرين.

أنهى فريق نادي الشباب الأول لكرة القدم الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي، واحتل المركز الرابع برصيد 55 نقطة.