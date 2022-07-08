الشباب السعودي يحسم مصير القرني

قررت إدارة نادي الشباب السعودي مصير فواز القرني حارس مرمى فريقها الأول لكرة القدم، بعد التعاقد مع حارس مرمى كوريا الجنوبية كيم سونغ جيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الشباب السعودي لا تعتزم إضاعة الحارس الدولي فواز القرني، اللاعب الأول في فريق كرة القدم بالنادي.

وذكرت تقارير أن عقد القرني مع منتخب الشباب السعودي ساري المفعول حتى عام 2024، مؤكدة أنه لا صحة لوجود بند في عقد حارس المرمى الشاب بأنه يحق له إنهاء عقده الحالي.

ووقعت إدارة نادي الشباب السعودي، الحارس الكوري الدولي كيم سونغ جيو، بعقد مدته ثلاث سنوات، في إطار تعزيز الفريق، بحسب التقارير.

يشار إلى أن الحارس فواز القرني كان قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لنادي الشباب السعودي، الصيف الماضي، بعقد لثلاث سنوات مقبلة، منذ أن تم شراء عقده من اتحاد جدة.