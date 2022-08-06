الشباب السعودي يخسر بسداسية أمام سيلتا فيجو في كأس كينوتشو

وخسر الفريق الأول لنادي الشباب السعودي 6-0 أمام نظيره الإسباني سيلتا دي فيغو، في إطار منافسات كأس كينوتشو، يوم السبت.

تمكن أول فريق كرة قدم لنادي سيلتا دي فيجو من الفوز على نظيره السعودي الناشئ بستة شباك نظيفة، في المباراة الودية التي أجريت يوم السبت.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريقين لموسم 2022-2023.

خاض الفريق الكروي الأول لنادي الشباب السعودي مباراة ودية ضد سيلتا دي فيجو، بدعوة من النادي الإسباني.

يستعد الفريق الأول لنادي الشباب لكرة القدم لمواجهة نظيره من الباطن، في إطار اليوم الأول من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة فريقي الشباب والباطن يوم الجمعة 26 أغسطس.