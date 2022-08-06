الشباب السعودي يواجه سيلتا فيجو على كأس كينوتشو

يواجه أول فريق كرة قدم لنادي الشباب السعودي سيلتا دي فيغو مساء يوم السبت في مباراة ودية على كأس كينوتشو.

موعد المباراة الودية بين شباب السعودية وسيلتا دي فيجو

وتقام المباراة التي ستجمع منتخبي الشباب السعودي وسيلتا دي فيجو الإسباني الليلة، السبت، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وتأتي هذه المباراة الودية بدعوة من نادي سيلتا دي فيغو الإسباني للفريق الأول لنادي الشباب السعودي.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة أقيمت 25 مرة من قبل، تاريخياً، حيث سيكون أول فريق كرة قدم لنادي الشباب السعودي أول فريق عربي وآسيوي يشارك في هذه البطولة.

يفتتح الفريق الأول لنادي الشباب السعودي حملته في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، في مواجهة الباطن، في 26 أغسطس.

القناة التي تبث مباراة الشباب وسيلتا دي فيغو

وستنقل المباراة على القناة الرسمية الإسبانية “سيلتا فيجو” على موقع يوتيوب.