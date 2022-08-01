الشباب السعودي يوضح حقيقة رغبته في ضم محمد شريف من الأهلي

كشف خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، حقيقة الأنباء المتداولة عن رغبته في التعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي.

وزعمت تقارير صحفية في وقت سابق أن نادي الشباب السعودي أراد ضم مهاجم الأهلي محمد شريف، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وأكد رئيس نادي الشباب السعودي في تصريحات صحفية عدم وجود مفاوضات بين نادي الشباب ولاعب الأهلي محمد شريف.

وأكد أن اللاعب لم يعرض من أي وكيل، ولم نفكر في التعاقد معه إطلاقا.

وأوضح أن القضية الحقيقية هي أننا في الشباب نفكر في التعاقد مع مهاجم لكن القصد هو التعاقد مع مهاجم أجنبي من أوروبا أو أمريكا الجنوبية.

وفي سياق آخر، كشف المنفذ الإعلامي إسلام صادق عن أزمة كبيرة يمر بها أمير توفيق مدير لجنة التجنيد بالنادي الأهلي بشأن تسويق اللاعب الموزمبيقي لويس ميسوني لاعب فريق.

وأكد صادق في تصريحات متلفزة، أن أمير توفيق، مدير التوظيف بالنادي الأهلي، يواجه أزمة حقيقية بسبب تسويق الموزمبيقي لويس ميكسيوني، ظهير الفريق الأحمر، في الصفقات الصيفية المقبلة للموسم المقبل.

وأوضح أن محاولات أمير توفيق لتسويق لويس ميتشيسوني مقابل 900 ألف دولار، وهي نفس القيمة التي تعاقد بها الأهلي مع اللاعب من صفوف سيمبا من تنزانيا، لم تنجح.

وأكد أن عرض الهلال السوداني بلغ 700 ألف دولار فيما عرض سيمبا أجرًا مقابل ضم اللاعب لموسم على سبيل الإعارة.