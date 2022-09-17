“الشباب بطل موسم 2023”.. كارلوس جونيور يتحدى الهلال والنصر

وجه النجم البرازيلي كارلوس جونيور رسائل خاصة عَنّْ استعدادات الشباب للمنافسين على الألقاب المحلية للسعودية والهلال والنصر والاتحاد، فِيْ موسم 2023.

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يبدأ البرازيلي كارلوس جونيور موسم 2023 بشكل رائع، بعد أن نجح نجم الشباب فِيْ تسجيل 4 أهداف فِيْ أول 4 مباريات له فِيْ الدوري السعودي الروشن، محتلاً صدارة الهدافِيْن، بعد فوزه على النيجيري أوديون إيغالو، المغربي عبد الرزاق حمدالله، البرازيلي أندرسون تاليسكا وآخرون. .

“الشباب هم أبطال موسم 2023”. كارلوس جونيور يتحدى الهلال والنصر

وأشار النجم البرازيلي كارلوس جونيور، فِيْ تصريحات لـ “SSC” الرياضية، مساء اليوم السبت، إلَّى أن الشباب قادم فِيْ موسم 2023، من أجل تحقيق لقب أو أكثر فِيْ المملكة العربية السعودية.

وأوضح أنه من قوة تدريب مجموعة الشباب، فقد أصبح الأمر أصعب من بعض المباريات فِيْ دوري “روشن” السعودي، مشيدا بالمدرب الإسباني فِيْسينتي مورينو، رغم أنه عينه فِيْ أواخر صيف 2022، لأنه يرى أنه إنه مدرب رائع، يقدم الكثير من العمل، وهُو يتكَيْفَ معه، واللاعبون يقومون بذلك بشكل جيد.

يعتقد كارلوس أن الشباب هُو الفريق الوحيد فِيْ السعودية الذي يضم لاعبين محليين وأجانب على نفس المستوى.

وشدد على أن موسم 2023 هُو الأصعب بالنسبة للدوري السعودي، خاصة وأن كل المنتخبات بها أجانب بارزون، مضيفا أن الشباب أصبحوا أكثر قوة، بعد ميركاتو جيد من الرئيس خالد البلطان.