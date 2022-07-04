الشباب لا يتوقف عَنّْ محاولة ضم هدف الاتحاد.. ماذا يحدث فِيْ صيف 2022

وبحسب آخر البيانات الصحفِيْة فِيْ الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، يواصل نادي الشباب محاولاته لإدراج أحد أبرز أهداف الاتحاد، فِيْ صيف 2022.

يعتزم الشباب، إلَّى جانب الرئيس خالد البلطان، إحداث ثورة فِيْ صفوف الفريق الأول لكرة القدم فِيْ السوق الصيفِيْ، ليعود قريبًا إلَّى منصة التتويج، مع المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2022.

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الشباب لا يتوقفون عَنّْ محاولة تضمين هدف الاتحاد .. ماذا يحدث فِيْ صيف 2022

ويقاتل الشباب حاليا مع الاتحاد، بعد أن تقدموا بشكوى رسمية إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم، زاعموا فِيْها أن النادي الغربي تفاوض مع اللاعب أحمد شراحيلي، قبل دخول الفترة الحرة فِيْ يناير 2022.

بالإضافة إلَّى الخلاف القضائي بين “ الشباب ” و”الاتحاد ”، يبدو أنهما على وشك التنافس على اتفاق برتغالي فِيْ صيف 2022.

وأشار الإعلامي طارق سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن الشباب يبدو مصمما على ضم النجم البرتغالي تشيكا نصف ملعب ليل الفرنسي، صيف 2022، لمنحه عقد 4. سنوات كاملة.

وأوضح أن حركة الشباب قدمت عرضها الرسمي الثاني إلَّى تشيكا، بعد أن رفضت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا العرض الأول، والذي قدر فِيْه الراتب السنوي بـ 3.5 مليون دولار.

وأكد الإعلامي عَنّْاد الرشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الشباب والاتحاد يقاتلون من أجل ضم شيكا، بعد أن أصبح لاعبا حرا، بعد انتهاء قصته. مع ليل الفرنسي.

كان موسم تشيكا 2022-2022 مع ليل جيدًا، حيث شاركت فِيْ 31 مباراة فِيْ جميع المسابقات الرسمية، وسجلت 4 أهداف وقدمت مساعدة واحدة فقط.

اللافت أن النجم البرتغالي تشيكا يشارك فِيْ خط الوسط والدفاع والهجوم، وتبلغ قيمة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا 9 ملايين يورو، وفقًا لموقع “سوق الانتقالات” العالمي.

انتهى عقد تشيكا مع ليل الفرنسي فِيْ صيف عام 2022، بينما كان لديه طوال مسيرته الكروية الطويلة العديد من الخبرات، خاصة مع ديجون الفرنسي وسبورتينغ براغا البرتغالي.