كشفت تقارير إعلامية عَنّْ هُوية المدرب المحتمل لفريق الشباب الأول لكرة القدم خلفا للروماني ماريوس سوموديكا.

انتقل المدرب الروماني ماريوس سوموديكا إلَّى تدريب الرائد القادم من فئة الشباب، بعد أن حقق سوموديكا إنجازًا قياسيًا فِيْ قيادة الشباب إلَّى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعد أن يسجل الشباب 16 نقطة، كأعلى رقم. من النقاط التي جمعها الشباب فِيْ دور المجموعات من تاريخ البطولة، ليقودوا المجموعة الثانية. .

وأفادت صحيفة “الميدان الرياضي”، صباح اليوم الأحد، أن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قدم عرضاً رسمياً بتعيين المدرب الإيطالي روبرتو دي الزربي.

وأعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني فِيْ الأيام الماضية أنه توصل إلَّى اتفاق ودي لإنهاء العقد مع الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب فريق كرة القدم الأول، نتيجة الُغُزو الروسي للبلاد.

يقوم De Zerbe حاليًا بتقييم العرض المقدم من نادي الشباب، حيث يضع المدرب الإيطالي البقاء فِيْ أوروبا بدلاً من الانتقال إلَّى تجربة جديدة فِيْ الشرق الأوسط من بين أولوياته.

المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي البالغ من العمر 43 عامًا لا يزال مترددًا، حيث لم يتلق أي عرض أوروبي حتى الآن.