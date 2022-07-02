الشباب يتحدى الهلال بـ”صفقة كبرى فِيْ صيف 2022″

تقترب حركة الشباب من إبرام صفقة كبرى فِيْ سوق صيف 2022، بحسب آخر التطورات الصحفِيْة مساء السبت.

يأمل فريق الشباب الأول لكرة القدم فِيْ منافسة الهلال على لقب دوري أبطال آسيا 2022، بعد أن تمكنوا مع المدرب الروماني ماريوس سوموديكا من التأهل إلَّى الجائزة النهائية، بعد أن قاد المجموعة التي ضمت القوة الجوية العراقية، مومباي سيتي فِيْ الهند. والجزيرة فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

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الشباب يتحدى الهلال بـ “اتفاق كبير صيف 2022”

وأشارت صحيفة “biz.chosun” الكورية الجنوبية، إلَّى أن نادي الشباب يقترب من الإعلان رسميًا عَنّْ التعاقد مع الحارس كيم سيونج جيو صيف 2022.

وأوضح أن حارس مرمى كوريا الجنوبية أبلغ أقاربه بأنه قريب جدًا من إنهاء اتفاقه الرسمي مع الشباب، لارتداء قميص الفريق الأول لكرة القدم، فِيْ الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

ولم تكشف الصحيفة الكورية عَنّْ قيمة انتقال Kim Seong-gyu من النادي. أما اليابانية كاشيوا ريسول، فتقدم للحدث لكنها تقدر بنحو 2 مليون يورو فقط.

الصفقة مهمة للشباب، حيث سيتم تسجيل حارس المرمى الكوري كـ “لاعب آسيوي”، مما سيساعد الفريق على تحدي الهلال فِيْ دوري أبطال آسيا 2022.

يشار إلَّى أن كيم سيونج جو هُو الخيار الأول لحارس المرمى لمنتخب كوريا الجنوبية حيث من المتوقع أن يظهر فِيْ منافسات مونديال قطر.