الشباب يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة أبها

استأنف الفريق الكروي الأول لنادي الشباب، بعد ظهر اليوم السبت، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة أبها فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي.

فاز الفريق الأول لكرة القدم نادي الشباب على ضيفه الباطن 3-صفر فِيْ مباريات الدور الأول من دوري روشان السعودي.

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وأجرت مجموعة اللاعبين التي شاركت فِيْ مباراة الأمس أمام الباطن، تمارين التعافِيْ، فِيْما كانت المجموعة الأخرى حاضرة فِيْ تمارين جماعية، حيث بدؤوا بالإحماء والإحماء.

وفرض المدرب الإسباني، فِيْسينتي مورينو، تمارين تكتيكية للتكَيْفَ البدني ركز خلالها على التحولات، ثم قسم المدرب اللاعبين إلَّى مجموعتين للمناورة بثلث الملعب.

ومنح مورينو اللاعبين استراحة سلبية من التدريبات غدا الأحد، ويستأنف الفريق التدريبات يوم الاثنين المقبل، قبيل مواجهة أبها.

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