الشباب “يستعجل” رد لجنة الاحتراف على شكوى الاتحاد وشراحيلي

تنتظر إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان رد اللجنة المهنية على الشكوى الرسمية التي قدمتها ضد نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي.

ووقع الشراحيلي، 28 عاما، عقود إعارة الاتحاد فِيْ يناير الماضي، بعد دخوله “الفترة المجانية” مع فريق الشباب الأول لكرة القدم.

وبحسب هذه العقود، فإن المدافع الدولي، الذي بدأ مشواره مع الهلال، سينضم إلَّى قلعة العميد، ابتداء من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

لكن رئيس الأكاديمية خالد البلطان قدم أدلة ووثائق إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم. دليل على أن قادة النقابات تفاوضوا مع شراحيلي قبل “الفترة الحرة”.

والوثائق التي استند إليها الشاب فِيْ قضيته ضد الاتحاد والشراحيلي. “تسريبات صوتية” من المدافع الدولي أكد فِيْها للمدير التنفِيْذي لقلعة الليوث طلال الشيخ أنه ملزم بالتوقيع مع العميد. لأنها مرت بأزمة مالية كبيرة.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، اليوم الأحد، تعتزم إدارة الشباب من خلال الشكوى الحفاظ على حقوق النادي وعدم فقدانها.

وفِيْ السياق ذاته، أكدت إدارة الشباب أن لديها شهُودًا وأدلة، من بينها إفادة وكيل اللاعب لإحدى القنوات الفضائية، مؤكدة العرض الاتحادي قبل دخول اللاعب الفترة المجانية.

بناء على ما سبق فإن إدارة بلطان تعمل على تسريع رد لجنة المحترفِيْن بشأن الشكوى الرسمية ضد نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي.