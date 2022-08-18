الشباب يقترب من تسجيل مهاجم أجنبي بعد حل أزمة ندياي

كشفت تقارير صحفِيْة، مساء اليوم الخميس، عَنّْ تطورات أزمة اللاعب السنغالي ألفريد ندياي مع نادي الشباب.

أكد الإعلامي الرياضي المقرب من قلعة الليث سالم الكليب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن “إدارة الشباب على وشك عقد اتفاق مالي مع اللاعب ألفريد ندياي”.

وفِيْ سياق متصل، يرغب مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، فِيْ التعاقد مع مهاجم أجنبي، وتسجيله فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم كبديل للنجم السنغالي ندياي، خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن ألفريد ندياي انضم إلَّى الشباب فِيْ صيف 2022 بعقد مدته 3 سنوات، وخاض الجناح السنغالي 71 مباراة مع الليث فِيْ جميع البطولات، وسجل هدفًا واحدًا وصنع هدفِيْن.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة السعودية، حصول نادي الشباب على شهادة الكفاءة المالية، ليتمكن نادي العاصمة من تسجيل عملياته الجديدة التي تمت خلال السوق الصيفِيْ الحالي فِيْ التحضير لموسم 2022-2023.