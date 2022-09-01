الشباب يكتسح أبها برباعية نظيفة وينفرد بصدارة دوري روشن للمحترفِيْن

فاز الفريق الكروي الأول لنادي الشباب على مضيفه أبها بأربعة أهداف مقابل صفر، فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز الأول فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد أبها عَنّْد 3 نقاط فِيْ المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

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افتتح جوانكا أهداف الشباب من ركلة جزاء فِيْ الدقيقة 25، قبل أن يضيف سانتي مينا الهدف الثاني للشباب فِيْ الدقيقة 39، مستغلا خطأ حارس أبها، وسدد الكرة داخل المرمى بسهُولة.

فِيْ الدقيقة 44، نجح كارلوس جونيور فِيْ تسجيل الهدف الثالث للشباب، بعد تلقيه تمريرة أمامية من زميله سانتي مينا، لينهِيْ الكرة بقوة على يمين حارس أبها، لينهِيْ الشوط الأول بثلاثية. ليث. -0 ميزة.

وفِيْ الشوط الثاني، واصل الشباب سيطرته على المباراة حتى سجل هتان باهبري الهدف الرابع بتسديدة قوية على يسار الحارس فِيْ الدقيقة 90.

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