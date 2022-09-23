الشباب يكشف مَوعِد السفر لإبها.. انطلاق رحلة “الرديف”

واصل الفريق الكروي الأول لنادي الشباب، ظهر اليوم، “الجمعة”، حصته التدريبية، فِيْ إطار فترة التوقف الدولي.

ألقى مدرب فريق الشباب، فِيْسنتي مورينو، محاضرة فنية عبر الفِيْديو، قبل بدء التدريب، بتمارين إحماء، ثم تمارين فنية متنوعة، ثم تمارين تكتيكية تضمنت تنفِيْذ لقطات ثابتة وحضور ومتابعة. – نائبا لرئيس مجلس ادارة نادي الشباب خالد البلطان.

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ويغادر الشباب بعد ظهر غد “السبت” متوجها إلَّى مدينة أبها، تمهِيْدا لبدء مشوارهم فِيْ منافسات الدوري السعودي الاحتياطي لموسم 2022-2023.

وستتم دعوة الشباب من قبل أبها، فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، الساعة 500 مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الرديف السعودي.

تشهد الكرة السعودية استراحة دولية، ضمن المعسكر التحضيري لفريقنا الأول فِيْ إسبانيا، حيث يلعب الأخضر مباراتين وديتين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

يشار إلَّى أن فريق الشباب الأول لكرة القدم يتصدر ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات متجاوزا فارق الأهداف على الهلال وصيف المركز.

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