الشباب ينافس الهلال على الدوري.. وكوارث فنية تهدد النصر والاتحاد

رشح الإعلامي الرياضي محمد آل الشيخ نادي الشباب لمنافسة الهلال على لقب دوري الروشان السعودي هذا الموسم، واستبعد النصر والاتحاد من المنافسة لأسباب مختلفة.

ويتصدر الشباب جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن للموسم الحالي 2022-2023 برصيد 9 نقاط متقدما على الهلال بفارق الأهداف، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث بسبع نقاط والنصر فِيْ المركز السادس. برصيد 6 نقاط.

الشباب والهلال والاتحاد، ولم يستقبل أي منهم أي أهداف منذ انطلاق دوري روشان، ولم يتكبد اللوث والزعيم خسارة أو تعادل، فِيْما تعادل العميد مع الاتفاق، وخسر النصر من التعاون.

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وحول ما قدمه الشباب منذ بداية الموسم قال محمد الشيخ فِيْ تصريحات متلفزة على برنامج “اكشن مع وليد” “خالد البلطان ولست مخطئا ما ترشح الاتحاد ولا النصر فِيْ مسابقة الهلال على الدوري لكن الشباب نعم “.

وتابع آل الشيخ “عقود الشباب ليست خطأ هذا الموسم، تعاقد الموسم الماضي استثنى اللاعب البرازيلي أياجو سانتوس القادم من التعاون. الشباب قبل 2022 شيء وشيء آخر بعده”.

وتابع الإعلامي الرياضي “البلطان يقدم قائمة غير خاطئة. أنا لا أرشح الاتحاد للفوز باللقب لأنه يضم 11 لاعباً فقط وهناك فرق فِيْ مستوياتهم، وكذلك الاتحاد”. . نصر لا أوصي به لأنه فريق جاهل للغاية وسيتغير ويعيد عَنّْاصره فِيْ فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف محمد الشيخ “أراهن أن الشباب سيتنافسون مع الهلال على الدوري. فالبلد تسير باستراتيجية حيث تتغير أو تعدل ولا تنفجر كالنصر، فالشباب سيصطدم فقط بالهلال”. بسبب قوتهم واستقرارهم الكبير، وهذا ما تعاني منه جميع الفرق الأخرى “.

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