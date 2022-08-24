الشباب يوقع مخالصة مالية مع السنغالي ندياي

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عَنّْ توقيع اتفاقية اقتصادية مع السنغالي الدولي ألفريد ندياي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

وانضم ندياي إلَّى صفوف الشباب فِيْ موسم 2022-20 قادمًا من نادي فِيْاريال الإسباني.

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بدأ ألفريد ندياي مسيرته مع فريق نانسي الفرنسي وندياي ولعب فِيْ أندية مختلفة. تبرز كل من سندرلاند وهال سيتي وريال بيتيس وفِيْاريال وملقة، فِيْ بطولات الدوري التركية وإنجلترا وإسبانيا، كَمْا لعب مع بورصا سبور وإكشيريسبور فِيْ تركيا.

خاض ندياي 71 مباراة مع الشباب فِيْ المواسم الأخيرة، حيث سجل هدفًا وصنع هدفِيْن آخرين.

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