الشحات مبروك عمرو دياب قدوة الشباب فِيْ الفن.. وأنا قدوتهم بالرياضة

كشف الفنان المصري الشحات مبروك، عَنّْ كواليس مشاركته فِيْ فِيْلم “العم”، مع الفنان محمد إمام، الذي عُرض فِيْ دور العرض السينمائي، قائلا إنه يعتبر هذه المشاركة بداية دخوله السينما، خاصة مع المنتج أحمد السبكي والمخرج حسين المنباوي.

وأضاف مبروك أن الفنان المصري عمرو دياب نموذج يحتذى به للشباب فِيْ الفن وبصفته بطلاً للعالم يحب أن يكون قدوة للشباب فِيْ الرياضة.

وأشار إلَّى أنه إذا كان الفرد راضياً عما قدر الله له فسيؤثر عليه كثيراً فِيْ حياته، ويتمتع بصحة جيدة، فِيْنبغي له أن ينعم بالعالم الذي خلقه الله له.

تدور أحداث فِيْلم “Su uncle” حول إطار من الحركة والكوميديا. تحكي المسرحية قِصَّة سلطان الملاكَمْ والمدرب الذي يعمل مع صديقه سعيد فِيْ مركز رياضي. بالصدفة، أخذوهم إلَّى المطبعة. للحصول على أموال مزيفة والتورط فِيْ الكثير من المتاعب.

مسرحية النجوم محمد إمام، هدى المفتي، رياض الخولي، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تأليف وليد صبري وإخراج حسين المنباوي.

الشحات مبروك، ممثل وكَمْال أجسام مصري، من مواليد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أحد أبطال كَمْال الأجسام. بدأ حياته كصانع أحذية، وأدى تقدمه فِيْ الرياضة إلَّى استخدامه فِيْ عدد قليل نسبيًا من الأدوار السينمائية المصرية للاستفادة من جسده الرياضي فِيْ أواخر الثمانينيات وطوال التسعينيات، اكتشف إبراهِيْم الموجي هذا فِيْ فِيْلمه. المرشد، وأشهر أفلامها فِيْلم America Chica Becca عام 1993.