أعرب الفنان المصري الشحات مبروك عَنّْ ندمه على مسيرته السينمائية، مشيرا إلَّى أنه دخل عالم الفن عبر أوسع الأبواب، لكنه تعرض للخداع والاستغلال.

وأوضح مبروك فِيْ مقابلة تلفزيونية مع الوسيطة ياسمين عز، أنه قدم 21 فِيْلما، منها 4 أفلام فقط هِيْ “المرشد، دائرة الانتقام، الشجاع، أمريكا تشيكا بيكا”.

قال “اصطحبت إلَّى مسار لا إثم فِيْه. أنا رياضي كَمْال أجسام. دخلت السينما من أوسع الأبواب فِيْ فِيْلم المرشد، واسمي مبروك فِيْ الفِيْلم، اسمي الحقيقي. “

وأضاف أنه لم يكن على دراية بمشاهد صناعة السينما كَمْا هِيْ الآن، قائلا “ضحكت على نفسي وذهبت إلَّى أفلام لست راضيا عَنّْها، فهِيْ منخفضة التكلفة، لذا فإن المخرجين ما زالوا أقل”. من حيث الجودة، لذلك بدوت غبية، ويسعدني أن أكون على هذا النحو.

وشدد على أنه لم يكن يعلم أنه يصنع أفلامًا سيئة، “فلو فهمها لكان ذلك أفضل، ولست بحاجة إلَّى شيء جيد، ولن أقول إنهم استغلوني، فأنا من أخذ.” استغل نفسي وأضحك على نفسي وأجرح نفسي.

وعَنّْ السر وراء الحفاظ على لياقته، أشار إلَّى اهتمامه بممارسة الرياضة، قائلاً “أنا لست مهتمًا … يقول الناس ماذا عَنّْي، لكني أهتم بالحَقيْقَة والمحتوى وليس بالشكل. شخص يجب الاهتمام بالرياضة لأنها شيء مهم للغاية فِيْ حياة الإنسان، ومن خلال الموقع الرسمي تأتي صفاء الروح وصحة العقل والجسد والسلوك مع الناس وطول الذهن والصبر، ولهذا السبب عمرو دياب وأنا مش كبر.

وقال الشحات مبروك “يمكن أن ينعكس ذلك فِيْ شكل العمر وشكل الجسد، وهذا مصالحة مع الروح، ولست هنا لتقديم النصيحة لأحد، لكني أفعل هذا وأحبه، و الجميع يفعل ذلك “. ما يريد ويحتاج يحب ما دام لا ضرر على الآخر “.

ولد الشحات مبروك فِيْ مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ عام 1959، ولفت تفوقه الرياضي فِيْ كَمْال الأجسام انتباه العديد من صناع الأفلام، حيث شارك فِيْ فِيْلم “المرشد” عام 1989، ثم شارك فِيْ بطولة عدد كبير من الأفلام منها “لهب الانتقام، أمريكا شيك بيكا، انتقام امرأة”.