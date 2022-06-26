الشحات يتهرب من مباريات الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل

أثار الإعلامي مجدي عبد الغني مفاجأة كبيرة بشأن اتهام حسين الشحات نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بتجنب المباريات.

وقال عبد الغني، متحدثا في برنامجه، إن مصدرًا من النادي الأهلي أكد غياب حسين الشحات عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

وأوضح أن حسين الشحات لم يصاب بأي إصابات، لكنه قال للطاقم الطبي قبل مباراة غزل المحلة الأخيرة إنه كان يعاني من بعض الآلام، لذا سيتم حذفه من القائمة.

وأكد أن حسين الشحات مستاء من الجهاز الفني لعدم مشاركته بشكل رئيسي في المباريات الأخيرة وغاضب من مشوار بيرسي تاو.

وخلصت إلى أن المصدر أكد أن الطاقم الطبي أوضح لنظيره الفني أن الشحات لا يعاني من إصابات وأن غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية كان بسبب اللاعب نفسه.