الشحن البحري يواجه انتقادات عالمية حادة.. ما السبب

وحققت ناقلات الحاويات أرباحًا قياسية بسبب الأزمة الصحية، فِيْما طالبها عملاؤها بتقديم “خدمات رديئة” لمدة عامين مقابل فرض أسعار باهظة.

واليوم، يتهمون بتحمل جزء من المسؤولية عَنّْ التضخم العالمي.

سجل متوسط ​​سعر نقل الحاوية بين آسيا وأوروبا زيادة هائلة من حوالي 1500 دولار فِيْ بداية عام 2022 إلَّى أكثر من 10000 دولار اليوم، بحسب تعريفة “Spot” المستخدمة للحجوزات منذ ثلاثين يومًا فقط، وفقًا للعاملين فِيْ هذا القطاع. .

قال ممثل النقل الدولي فِيْ رَابِطْة مستخدمي الشحن، جان ميشيل غارسيا، لوكالة فرانس برس، إن تفشي وباء كوفِيْد -19 أدى إلَّى تراجع بنسبة 20٪ فِيْ حركة تبادل البضائع فِيْ العالم خلال الربع الأول من عام 2022.، مما أجبر شركات الشحن على “تقليل حجمها”. تم التخلي عَنّْ بعض السفن والعديد من الحاويات.

لكن جارسيا أشار إلَّى أنه بعد ذلك “عاد الطلب إلَّى مستواه السابق والسعات أكبر من ذي قبل، مع فارق أن شركات الشحن تقدم خدمات رديئة”.

فِيْ هذا السياق، أفادت Sea Intelligence أن مدى التزام سفن الشحن بالجداول المحددة قد قُدِّر بحوالي 30-40 ٪ فقط فِيْ مايو 2022.

قال جارسيا بشكل حاسم “فِيْ النهاية، الشاحن، أو العميل، هُو الذي يدفع التكاليف الكاملة، مع الحد الأدنى من التفسيرات والحد الأقصى من المخاطر”.

وارتفعت الأصوات المنددة بهذا الوضع، بما فِيْ ذلك ميشيل إدوارد لوكلير، رئيس اللجنة الإستراتيجية لمراكز لوكلير، الذي دعا البرلمان الفرنسي إلَّى تشكيل “لجنة تحقيق فِيْ جذور التضخم، فِيْما يتعلق بما يحدث على مستوى الأسعار من حركة” الشحن للمستهلكين “.

فتحت سلطات عدة دول، بما فِيْ ذلك الولايات المتحدة، تحقيقات ضد شركات الشحن الكبرى، مستنكرة احتكار عدد صغير من حركة الشحن. وتدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه مؤخرًا، مهددًا بـ “التحرك ضد الشركات التي تفرض رسومًا جمركية مفرطة وتعسفِيْة”.

40 ألف سفِيْنة ليتم استبدالها

وقال إن “التفاهمات غير قانونية، وجميع مالكي سفن الشحن فِيْ العالم متيقظون للغاية بشأن هذه القضية”.

لتبرير ارتفاع الأسعار الحالي، أشار رئيس رَابِطْة Armateurs de France لشركات الشحن الفرنسية، جان إيمانويل سوفِيْر، إلَّى أسئلة وكالة فرانس برس حول الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الشركات للتكَيْفَ مع قواعد منظمة التجارة العالمية الجديدة التي تتطلب منهم الإسراع. زيادة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اعتبارًا من عام 2023، وأضاف، “سيتعين استبدال 40 ألف سفِيْنة فِيْ العالم”.

من جهتها، عزت لمياء كيرجوج، الأمين العام لـ “الاتحاد الأوروبي لمشغلي الموانئ الخاصة” (فِيْبورت)، انتقادات ممارسات شركات الشحن إلَّى الإعفاء الممنوح لهذه الشركات، والذي يتيح لها “فهم قدراتها”.

كَمْا استنكرت النقابة “عادة وصول السفن متأخرة، لكن الميناء ليس مرآبًا أو منطقة تخزين فِيْ الهُواء الطلق، وعلى سلطات الميناء تشديد اللهجة”.

من ناحية أخرى، أقرت لمياء كراجوج بوجود مشاكل اتصال فِيْ بعض الموانئ، مما أدى إلَّى تأخير عمليات التسليم، وهُو ما أشار إليه أيضًا أحد كبار العاملين فِيْ هذا القطاع. .

تحت ضغط من الحكومة، خفضت CMA CGM، الشركة الفرنسية الرائدة فِيْ هذا القطاع، أسعارها بمقدار 500 يورو لكل حاوية لواردات جميع عملائها من شبكة التوزيع الفرنسية “لدعم القوة الشرائية للأسر الفرنسية”.

وحققت شركة الشحن، المصنفة الثالثة على مستوى العالم، صافِيْ ربح قياسي فِيْ الربع الأول من عام 2022 بلغ 7.2 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن هذه البادرة الطوعية التي تقررها الشركة لن تكون كافِيْة لتغيير وضع الشركات التي تعاني من تكاليف الشحن. قال ستيفان سالفوتا، من اتحاد شركات الشحن فِيْ منطقة مرسيليا فوس، خلال معرض “يوروماريتيم” الذي أقيم فِيْ أواخر يونيو فِيْ مرسيليا، جنوب فرنسا، إن أحد عملائه كان ينفق “1.5 مليون يورو سنويًا على الخدمات اللوجستية قبل عام 2022، و اليوم المبلغ يتراوح بين 20 و 25 مليونا، لدرجة أنه يفكر فِيْ فتح مصنع فِيْ أوروبا “.

ورأت لمياء كيرجوج أن “الشركات بدأت فِيْ البحث عَنّْ فروع أقرب إلَّى أوروبا، والحرب فِيْ أوكرانيا تعزز هذا الاتجاه”، مضيفة “قد نشتري فِيْ مواقع أقرب ونبيع فِيْ مواقع أقرب …”