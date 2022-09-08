الشخصيات الشريرة فِيْ أغنية أصالة الجديدة لمن تعود.. الجمهُور يُخمن

يلجأ العديد من المطربين المشهُورين إلَّى التعبير عَنّْ أفكارهم ومشاعرهم وأفكارهم من خلال أعمالهم الفنية حيث إنها طريقة لإبراز ما يرغبون فِيْ إظهاره للناس بطريقة أنيقة تعبر عَنّْ نفسها.

ويبدو أن الفنانة السورية أصالة نصري اختارت هذا الأسلوب بأغنيتها الجديدة التي قدمتها على شكل فِيْديو كليب، ترسل من خلاله رسالة حب ومغفرة لأعدائها.

مقطع فِيْديو يحكي قِصَّة حياة أصالة بطريقة مبتكرة

مقطع الفِيْديو، وهُو من ألبوم “شيفا فِيْك”، يتضمن مشاهد كرتونية تحكي قِصَّة المؤامرات التي حُكِمت لإسقاط أصالة والمحاولات المضنية لعرقلة طريقها وإغضابها من قبل 3 شخصيات شريرة.

ورغم أن المقطع يبدأ بعبارة “كل الشخصيات فِيْ الفِيْديو خيالية ولا علاقة لها بالواقع”، سرعان ما ربط مستخدمو “السوشيال ميديا” قِصَّة حياة أصالة واختلافها مع المشاهِيْر وبدأوا فِيْ التكهن .. بشخصيات حقيقية. لديهم رسوم متحركة

ما علاقة نضال الأحمدية وفجر السعيد ومي العيدان بمشبك أصالة

ومن بين الشخصيات الواقعية التي قارنها الجمهُور بشخصيات “كليب أصالة” الإعلاميون الذين هاجموها فِيْ عدة مناسبات ؛ اللبنانية نضال الأحمدية والكويتية فجر السعيد ومواطنتها مي العيدان.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة لشخصيات الكارتون فِيْ مقطع الفِيْديو والشخصيات الإعلامية الثلاث ؛ السعيد والعيدان والأحمدية.

تقول أصالة فِيْ أغنيتها “الرحلة شعب نحبه ونحب. فِيْه عيوب فِيْنا ولكن قلوب … هذا أهم شئ فِيْ التاريخ كله” مما يعَنّْي أنها كغيرها بها عيوب. ولكن المهم هُو طهارة القلب.

يتضمن الفِيْديو محاولات الشخصيات الثلاث تدمير مصنع أصالة للخياطة وتمزيق قطع من القماش. فِيْ أحد المشاهد، تحاول أصالة تهدئة أحدهم، فِيْما يظهر آخر ممسكًا بخرقة عليها كلمة “خاين” و “غشيمة”. مكتوب عليها.

وتضمن الفِيْديو أيضا شخصية كرتونية لرجل شاهدها جمهُور مواقع التواصل الاجتماعي وهِيْ تعود إلَّى زوجها الشاعر العراقي فائق حسن. تظهر الشخصية عَنّْدما تغني “حبيب غريب قادم .. أو حدث شيء ما قابلها”.

أصالة ترسل رسالة حب وتسامح …

فِيْ نهاية الأغنية ترسل أصالة رسالة حب وتسامح ونصيحة لكل من يستمع إلَّى أغنيتها قائلة “أحاول أن أرى الناس من الجو، أنظر إلَّى قلوبهم المتعبة حيث يتعب قلبي، بالفعل أحيانًا أحاول. أبرر أخطائي عَنّْدما أتذكر أخطائي وفِيْ دور الرجل الأعمى أبرر نفسي “.

وأضاف “العالم صعب على الجميع. أنا لا أجعل الأمر سهلاً إلا بالحب والقليل من الانتهاك. أريد أن أكون مثل أحسن مني وأتعلم منه وأريد أن أتعلم ما تعلمته. كل شيء يمكن أن يصبح أسهل وأبسط. “إذا اعتقدنا أنه إذا كان الألم يعمل على طبقة من سطح القلب، فلننظفها بدلاً من التراكَمْ وإرهاق قلبنا”. فِيْ أيدينا، نريد جميعًا صحة جيدة وعَنّْاقًا جيدًا، ولا يمكن لأحد فِيْ بلدينا أن يعيش بدون ضحكة جيدة “.

وينتهِيْ الفِيْديو بشخصيات كرتونية تبكي وهِيْ تقف منتصرة وسط تصفِيْق.