الشراء برقم البطاقة.. إجراء جديد فِيْ مصر لرصد الفواتير الباهظة

أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا يهدف إلَّى الحصول على أرقام بطاقات أصحاب الفواتير الباهظة عَنّْد إتمام عمليات الشراء.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري يوم السبت قرارا بإلزام المؤسسات والشركات عَنّْد بيع سلعة أو أداء خدمة بتضمين الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفِيْد من الخدمة عَنّْد اصدار الفاتورة (سندات البيع) للمستهلك النهائي اذا تجاوزت قيمة الفاتورة 150 الف جنيه.

يتعلق القرار بشكل مباشر بتنفِيْذ نظام أجهزة المراقبة لتسجيل حصيلة ضريبة القيمة المضافة، ويأتي بمناسبة بدء التشغيل الفعلي لنظام الاستلام الإلكتروني.

نظام التسليم الإلكتروني

يعتمد نظام الاستلام الإلكتروني على إنشاء نظام إلكتروني مركزي يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع المعاملات التجارية لبيع البضائع وتقديم الخدمات بين البائعين فِيْ مراكز البيع ومقدمي الخدمات من جهة والمستهلكين من جهة أخرى.، فِيْ الوقت الحقيقي.

كَمْا أنها تمكنها من التحقق من صحة المعاملات من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع للتجار ومقدمي الخدمات (مهما كانت طريقة إصدار الإيصالات (من خلال نظام تخطيط موارد المؤسسات أو نقاط البيع بأنواعها وأشكالها المختلفة) من خلال توفِيْر وإتاحة البرامج على أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم لمتابعة حركة المبيعات فِيْها.

وفِيْ وقت سابق، قال وزير المالية المصري، إن الحكومة ماضية فِيْ تنفِيْذ التفويض الرئاسي لتوسيع حلول التكنولوجيا الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، خاصة بعد أن أثبتت الأنظمة الإلكترونية نجاحها فِيْ تعزيز نظام إعمال حق المواطن المصري. حالة.

وبحسب معيط، ساهم هذا النظام فِيْ زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2 فِيْ المائة خلال الفترة من يوليو 2022 حتى مايو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2022-2022.

يتكامل نظام “الإيصال الإلكتروني” مع نظام “الفاتورة الضريبية الإلكترونية” الذي طبقته مصر فِيْ وقت سابق لمراقبة الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، وبالتالي تحسين مؤشرات الأداء المالي، وتعظيم قدرة الدولة المصرية على تحقيق الأهداف الاقتصادية.

كَيْفَ تتم مراقبة بطاقة الهُوية الوطنية

قال رئيس مصلحة الضرائب، رضا عبد القادر، إن البائع أو مقدم الخدمة لن يحصل على نسخة من بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي، بل يتم تضمين الرقم الوطني فقط فِيْ الفاتورة (بيع). قسيمة) إذا تجاوزت 150 ألف جنيه.

وأوضح عبد الغني فِيْ وقت سابق أن من مزايا النظام تسهِيْل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة لتقديم بيانات إيصال المبيعات فِيْ ظل الاحتفاظ بها فِيْ قاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب. مما يعطيها أصالة قانونية.

وأضاف أن انضمام الشركات إلَّى نظام “التحصيلات الضريبية الإلكترونية” يساهم فِيْ تعزيز وضعها الضريبي، مع زيادة إمكانية تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

كَمْا يساعدهم فِيْ تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عَنّْاصر وبيانات الإيصالات لجهات التعامل قبل إصدارها، وتسهِيْل إجراءات التدقيق الداخلي أو الخارجي فِيْ الشركات، بما يساعدهم على إجراء تقارير دقيقة. وتحليلات فِيْ أسرع وقت وبأقل جهد.