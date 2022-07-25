الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. حقائق وأرقام

نحو تنمية اقتصادية مستدامة، يتعزز مسار الشراكة الصناعية المتكاملة بانضمام البحرين إلَّى مصر والإمارات والأردن.

شهدت أبوظبي، فِيْ 29 مايو 2022، الإعلان عَنّْ الشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهُورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فِيْ 5 مجالات صناعية واعدة. المؤهلين للتكامل والتعاون.

كَمْا تم الإعلان، بالتزامن مع توقيع الشراكة، عَنّْ تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة القابضة – ADQ – بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار فِيْ المشاريع المنبثقة عَنّْ هذه الشراكة فِيْ القطاعات المتفق عليها، وهُو بداية قوية لهذه الشراكة، وتعبيراً عَنّْ الخطوات العملية التي تقودها دولة الإمارات. .

شراكة الاستدامة والازدهار

تفتح الشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية بوابة للتعاون الاقتصادي، على المستوى الصناعي، نحو انطلاق تنموي جديد وآفاق مستقبلية فِيْ القطاع الصناعي مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المشتركة لمصر والإمارات والأردن حوالي 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 809 مليارات دولار، بحسب إحصائيات البنك الدولي لعام 2022، تمثل 21٪ من القطاع الصناعي فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحتل الكتلة التجارية للدول الثلاث المرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم بقيمة 419 مليار دولار والواردات 380 مليار دولار مما يتيح فرصا كبيرة للصناعات التكاملية.

تبلغ مساهمة الشراكة الرباعية فِيْ القيمة المضافة الصناعية بعد انضمام البحرين حوالي 112.56 مليار دولار.

عصر التكامل الاقتصادي

شراكة على هذا المستوى تعكس عمق رؤى الدول الأربع لتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والقدرات والمواد الخام والإمكانيات والخبرات والموقع الجغرافِيْ المتميز والقدرات اللوجستية والبنية التحتية الضخمة للنقل والتمويل الذكي. بهدف إنشاء صناعات متكاملة تساهم فِيْ تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وخلق فرص عمل متخصصة.

تدعم الشراكة أطر تعزيز التعاون الثنائي بين الدول الأربع فِيْ جميع المجالات، وخاصة الاقتصادية منها، وتأتي كاستمرار لتعزيز قوة العلاقات بينها ومساعيها لبناء حالات متقدمة من التكامل الاقتصادي على المستوى العربي وتعظيمها. الاستفادة من الفرص المتاحة التي تزخر بها دولنا خاصة فِيْما يتعلق بالقدرات والموارد الطبيعية والقدرات البشرية ذات الكفاءات العالية. ومتقدم.

وتأتي هذه الشراكة استجابة للظروف والتطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية بشكل عام، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة قدرات الدول الأربع، خاصة فِيْما يتعلق بجهُود تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من الدروس التي نتجت عَنّْ ذلك. جائحة كورونا وتداعياته، ومؤخرا الأزمات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وانعكاساتها على الاقتصاد والأسواق العالمية. وتأثيراته على الأمن الغذائي.

تستند هذه الشراكة إلَّى مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، بما فِيْ ذلك تطوير الصناعات التنافسية عالمياً، وتحقيق سلاسل التوريد الآمنة والمرنة، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز النمو والتكامل فِيْ سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الأربعة، ودعم قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة. .

خلال المرحلة الحالية، سيكون التركيز على المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية مثل تحقيق الأمن الغذائي والصيدلاني وإعطاء المرونة والأمن لسلاسل التوريد للحد من الاضطرابات الحالية وتحديات العرض العالمية، مع ملاحظة أنه سيتم العمل داخل قطاعات الزراعة، الغذاء والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.