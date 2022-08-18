الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين.. قاطرة تنمية عربية

تمثل الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين الخطوات الأولى لتحقيق التكامل الصناعي العربي.

تأتي هذه الشراكة من بداية توحيد الموارد والقدرات التنافسية وتحويلها إلَّى صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية فِيْ دول الشراكة، والتي تمتلك قوة شرائية وبشرية كبيرة تقدر بـ 122 مليون شخص، مع توافر الجهُود والعمل الجماعي. مما يؤدي إلَّى تعزيز أداء ومرونة سلاسل التوريد وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي فِيْ الصناعات الحيوية والأولوية فِيْ هذه الدول.

قاطرة للنمو

استعرض تقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم، الجهُود المبذولة لترسيخ دعائم التكامل الصناعي العربي فِيْ محاولة لتوطين وتعميق القدرات الصناعية الوطنية والعربية، باعتبارها قاطرة النمو فِيْ السنوات المقبلة ونواة للنمو. التنمية الاقتصادية المستدامة، بهدف مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي فِيْ الناتج المحلي الإجمالي. زيادة حجم الصادرات شديدة التنافسية، من خلال الجهُود التكَمْيلية مع الدول الأربع الأعضاء فِيْ الشراكة، لإحداث فرق تنموي.

ويقول التقرير إن هذا الاختلاف التنموي يستند إلَّى الأصول التي تمتلكها هذه الدول، خاصة مع تقديرات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأربع، الإمارات والبحرين ومصر والأردن، ستصل إلَّى نحو 800 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. فترة.

تساهم الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة فِيْ القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلَّى 112.56 مليار دولار، وهُو ما يمثل 30٪ من القيمة الصناعية المضافة فِيْ الشرق الأوسط. مع انضمام مملكة البحرين مؤخرًا إلَّى الشراكة، تضيف البحرين 2.3 مليار دولار إلَّى قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها للتنمية الصناعية فِيْ البلدان الأربعة، تمتلك البحرين قطاعًا صناعيًا قويًا يضم أكثر من 9500 شركة صناعية، و 55000 موظف فِيْ الصناعة. و 4.3 مليار دولار على شكل استثمار أجنبي مباشر خاص بالقطاع الصناعي.

التنمية الشاملة

أكد وزير الصناعة والتجارة فِيْ مملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، أن انضمام بلاده الأخير إلَّى الشراكة الصناعية المتكاملة يأتي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بشكل شامل وخلق فرص نوعية واعدة تتماشى مع مع استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، والتي تندرج ضمن أولويات تطوير القطاعات الواعدة فِيْ خطة الإنعاش الاقتصادي.

وقال إن التعاون وتضافر الجهُود والتكامل بين الدول عامل أساسي لاستقرار المجتمعات وتنميتها، ونسعى فِيْ مملكة البحرين للاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية وقدرات الدول الشقيقة المشاركة فِيْ من أجل بناء قاعدة اقتصادية صناعية مستدامة تؤكدها الأهداف الاستراتيجية لزيادة مساهمة القطاع فِيْ الناتج المحلي وزيادة الصادرات “. أن يكون القطاع الصناعي من أصل وطني، وازدادت نسبة البحرينيين فِيْ القطاع الصناعي.

وأشار إلَّى أن هذه الشراكة جاءت كضرورة وفرصة لمواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية الناتجة عَنّْ جائحة “كورونا”، والتي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي فِيْ تنفِيْذ خطط التنمية المستدامة من خلال ركائزها الاستراتيجية من خلال التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفهُوم الاقتصاد. الكربون الدائري، والحوكَمْة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار فِيْ البنية التحتية، ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل التوريد والتوريد من خلال التكامل الصناعي.

العلاقات المتميزة

من جانبه أكد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية أن الدول الشقيقة الأربع تتمتع بعلاقات متميزة ووثيقة بفضل توجيهات قادتها على جميع المستويات، وهذه المبادرة هِيْ مبادرة توسيع هذه الشراكة لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي لصالح اقتصادياتنا ومستوى معيشة شعوبنا. من مبدأ تحقيق المنفعة المتبادلة وفتح الفرص للقطاع الخاص لاستغلال الإمكانات المتاحة، وهذا سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي خاصة بعد جائحة “كورونا” وجهُود الدول للتعافِيْ من آثار الوباء. .

وقال الشمالي إن هذا التعاون بين الدول الشقيقة سيقلل من آثار الانقطاعات فِيْ سلاسل التوريد العالمية “تحديات التوريد العالمية” مما سيزيد من ترَابِطْ سلاسل القيمة بين دولنا، الأمر الذي سيسهم فِيْ تحقيق الأولويات الاستراتيجية مثل الغذاء والصناعات الغذائية. الأمن الصيدلاني وتطوير الصناعات فِيْ القطاعات الرئيسية وتسهِيْل الاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل الصناعي. من أجل دعم الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي.

وأشار إلَّى أن هذه الشراكة تهدف إلَّى تعزيز نقاط القوة فِيْ هذه الدول، وتطوير الصناعات التنافسية العالمية، وتحقيق سلاسل التوريد الآمنة والمرنة، والسعي لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين بلدينا، وتعزيز القيمة- إضافة قطاعات التصنيع.

وأشار إلَّى أن مساهمة القطاع الصناعي فِيْ الناتج المحلي الإجمالي للأردن عام 2022 بلغت “21.5٪”، مضيفاً أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعمل على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها على نطاق يشمل جميع محافظات المملكة. المملكة بالمفهُوم الشمولي لهذه المدن والذي يجمع بين تقديم الخدمات الأساسية وخدمات البنية التحتية مثل المياه والكهرباء والطرق والاتصالات والخدمات المساندة تمثل الدعامة الرئيسية لعمليات الإنتاج الصناعي وتنويعها، مع ملاحظة أن عدد القطاعات الصناعية هُو حوالي 10 قطاعات رئيسية.

النهضة الصناعية

لجزءه؛ وأكد عبدالله محمد المزروعي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والازدهار تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لجميع الأطراف. كَمْا يساهم فِيْ تعزيز الاستفادة من المزايا والقدرات التنافسية التي توفرها للشركاء، وخاصة الإمارات التي تتمتع ببنية تحتية وتشريعات متينة، نجحت فِيْ تحقيق نهضة صناعية شاملة وإنجازات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الصناعية ذات الأولوية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي فِيْ الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

وأضاف أن الشراكة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع كافة دول العالم بما يتماشى مع طموحات رؤيتها لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتقنيات المتقدمة. بالإضافة إلَّى تعريف الإمارة بالإمكانيات الاقتصادية والصناعية الضخمة كوجهة عالمية رائدة للمستثمرين والشركاء فِيْ مختلف القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الصناعي.

إطلاق القدرات الصناعية للدول المشاركة

من جانبه م. قال فتحي الجغبير، رئيس غرف صناعة الأردن وعمان، إن الشراكة ذات أهمية كبيرة لإطلاق العَنّْان للقدرات الصناعية للدول المشتركة، حيث تمتلك كل دولة من هذه الدول الأربع مزايا تنافسية صناعية فريدة يمكن البناء عليها من أجل تحقيق التكامل الصناعي وتحقيق مكاسب مشتركة تساهم فِيْ تنمية القطاع الصناعي فِيْ هذه الدول ورفع تنافسيته وتمكينه من اختراق الأسواق العالمية مما يؤدي فِيْ النهاية إلَّى تنمية اقتصاداتها الوطنية.

وأضاف جاغبير أن الشراكة تشكل فرصة مهمة لتأسيس صناعات تكاملية على أساس الميزة التنافسية فِيْ كل دولة، حيث تمتلك الدول الأربع مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توافر المواد الخام والمواد الخام، مثل موارد الطاقة فِيْ الإمارات والبحرين وأراض زراعية خصبة فِيْ مصر ومعادن. فِيْ كل من مصر والأردن، لما لها من أهمية فِيْ خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعات بالإضافة إلَّى تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي لها.

تطوير وتحفِيْز القطاع الصناعي

منعطف أو دور؛ م. وقال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفِيْذي لمجموعة حديد الإمارات، أركان إن الشراكة الصناعية تأتي فِيْ صميم جهُود دولة الإمارات لتطوير وتحفِيْز القطاع الصناعي، والتي تنعكس فِيْ أهداف “مشروع 300 مليار” – الوطني. استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشكل هذه الشراكة خطوة نوعية فِيْ مسيرة تحقيق التعاون والتكامل بين أربعة من أبرز اقتصاديات المنطقة من خلال إقامة مشاريع صناعية ضخمة من شأنها أن تسهم بشكل فعال فِيْ تسريع مسار التنمية المستدامة. وزيادة الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة تعود بالنفع على مجتمعاتنا العربية.

جدير بالذكر أن مساهمة القطاع الصناعي فِيْ الناتج المحلي الإجمالي للدول الأربع تبلغ نحو 30٪ من مساهمة القطاع الصناعي فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفِيْ عام 2022 القيمة الإجمالية لصادراته الصناعية. 65 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول 122 مليون نسمة، يمثلون 27٪ من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فِيْ ذلك 49٪ من الشباب دون سن 24، وهُو ما يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي العربي الذي يحقق التنمية المستدامة والازدهار.