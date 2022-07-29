الشرطة الأسترالية تبحث عن معلومات حول وفاة السعوديتين إسراء وأمل

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الشرطة نشرت معلومات جديدة عن مقتل الشقيقتين السعوديتين إسراء عبد الله السهلي (24 عاما) وأمل عبد الله السهلي (23 عاما) وعثر على جثتيهما المتحللة في شقة جنوب غرب سيدني. .

ونقلت الصحيفة، في نسختها الأسترالية، عن الشرطة قولها إن التحقيقات الأولية أشارت في البداية إلى أن الفتاتين لم تكنا على اتصال دائم بأسرهما في السعودية، لكن بعد مزيد من الفحص تبين أنهما كانتا على علاقة جيدة. شروط مع الأسرة.

إسراء

قضية يكتنفها الغموض

وقالت الشرطة إن القضية يكتنفها الغموض منذ البداية، حيث تم العثور على جثتي الفتاتين عندما توقفتا عن دفع الإيجار، وهو ما يتم أسبوعيًا وفقًا للاتفاق مع المالك، وعندما مروا 3 أسابيع بدون دفع، استدعى مالك الشرطة لاتخاذ إجراء ؛ وفقًا لما يقتضيه القانون الأسترالي.

وعندما جاءت الشرطة، تم العثور على الجثتين، كل واحدة في غرفة نوم منفصلة، وهي الأولى التي تم الكشف عنها اليوم. علامات اقتحام المنزل قسراً ولا توجد علامات واضحة للعدوى، ولا يزال سبب الوفاة مجهولاً.

وقالت الشرطة إن اكتشاف أن الفتاتين على اتصال جيد بالعائلة يزيد من الغموض.

آمال

أين جثتا الفتاتين الآن

ذكرت الصحيفة البريطانية أن الطبيب الشرعي لم يفرج بعد عن الجثث للعائلة، ولم يتم دفنها، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم دفنها في المملكة العربية السعودية أو أستراليا.

وقالت المحققة كلوديا ألكروفت إن الشرطة تعرف القليل عن الفتاتين وجددت طلب معلومات عنهما لأي شخص، خاصة وأن تفاصيل حياتهما لم يتم تجميعها بعد، وكل ما هو معروف عنهما هو امتلاكهما سيارة بي إم دبليو سوداء مسعرة. 38000 دولار، وكانوا يعيشون في شقة من غرفتي نوم بسعر 490 دولارًا في الأسبوع.

يتم حاليًا إجراء العديد من الاختبارات، مثل اختبار السموم، لكن النتائج تظهر في غضون 6 أسابيع.

سيارتك الخاصة

مكان إقامته في أستراليا.