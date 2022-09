الشرطة السعودية تضبط المشاركين بمشاجرة فِيْ حفل ميريام فارس بالرياض

اعتقلت الأجهزة الأمنية السعودية 6 مواطنين ظهروا فِيْ مقطع فِيْديو خلال شجار فِيْ حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس التي كانت تحييها قبل أيام.

وقال الأمن العام السعودي فِيْ بيان عبر تويتر “شرطة الرياض ألقت القبض على 6 مواطنين ظهروا فِيْ مقطع فِيْديو أثناء شجار فِيْ مكان عام بالرياض”.

ويضيف البيان أنه تم “اعتقالهم واتخاذ إجراءات قضائية بحقهم وإحالتهم إلَّى النيابة العامة”. عدم ذكر أي تفاصيل أخرى.

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام محلية، إن الأشخاص هم الشباب الذين اشتبكوا فِيْ حفل فني بالرياض.

وتفاعل مغردون كثيرا مع أنباء القبض على المشتبه بهم، مشيدين بسرعة الأجهزة الأمنية فِيْ السعودية فِيْ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثير مخالفة القوانين والاضطرابات.

وكان عدد من الأشخاص قد اشتبكوا فِيْ حفل للفنانة ميريام فارس التي أحيت فِيْ العاصمة الرياض، مساء الخميس الماضي، ضمن موسم “Gamers”.

استخدم المشتبه بهم الكراسي بالإضافة إلَّى أيديهم فِيْ المشاجرة التي اندلعت فجأة بين عدة شبان، فِيْما كانت ميريام فارس لا تزال تغني، ثم توقفت لبضع ثوان وأومأت بالسؤال عما يجري قبل المتابعة. الغناء رغم أن الاشتباك لم ينته.

بينما أكد آخرون أن حفل ميريام كان ناجحًا بغض النظر عَنّْ هذا الالتزام الذي تم.

بالحديث عَنّْ الحفل أطلقت ميريام فارس تحدي الرقص فِيْ أغنيتها الجديدة “كداها عَنّْباسات” حيث ظهرت على خشبة المسرح وقالت للجمهُور “Box up and Box down، and the hands go down… Wow .. بالمناسبة، 15000 من أبناء آدم قبلوا التحدي، لا أحد يستطيع العمل على تيك توك غدًا، هنا والآن.

كَمْا أضاءت الحفل بمجموعة متنوعة من أشهر أغانيها، والتي غناها الجمهُور بشكل ملحوظ، بما فِيْ ذلك “هذا الحلو، يا شعبي، وينز بليس، رينغ ذا درامز، من عيني” وغيرها الكثير.

اختار الفنان مظهرًا مكونًا من بذلة مدمجة بألوان زاهِيْة متناسقة بين البرتقالي والأزرق والوردي. كان لديها شعر مجعد سقط على كتفِيْها. نسقت المظهر مع إكسسوارات الألماس بدءًا من قرطين صغيرين وخاتم. وثقت ميريام فارس مجموعة من مقاطع الفِيْديو للحفل عبر القِصَّة عبر حسابها على انستجرام.