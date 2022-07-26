الشرطة السعودية تضبط تالا صفوان بعد اتهامها بـ”الشذوذ”

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية القبض على المصرية المقيمة فِيْ الرياض، تالا صفوان، بعد البث المباشر المثير للجدل الذي ظهرت فِيْه وهِيْ تتقدم بطريقة فاحشة مع صديقتها.

وكان الجمهُور قد اتهم تالا بالمثلية الجنسية بعد حواره مع صديق له فِيْ بث مباشر عبر “تيك توك”، منتقدًا المحتوى الذي قدمه بأنه مسيء وغير أخلاقي، بحسب وصفه.

وذكر حساب الأمن العام السعودي الرسمي على تويتر، أن “المعتقلة مقيمة فِيْ مصر”، دون الكشف عَنّْ هُويتها صراحة.

وأضافت الشرطة، فِيْ حسابها، أن “المقيمة اعتقلت فِيْ سياق ظهُورها فِيْ إذاعة تتحدث إلَّى أخرى بمحتوى جنسي وتلميحات من شأنها الإضرار بالآداب العامة”.

طلبت تالا صفوان من صديقتها غدير زيارتها فِيْ منزلها بالرياض، لكن الأخيرة رفضت بسبب تأخر الساعة، إلا أن النجمة المصرية ردت بأن الوقت مناسب حتى لا يسمع أحد صراخها بدلاً من ذلك. لدهشة الشابة غدير.

وسط الهجوم الذي تعرضت له بعد أن انتشر الفِيْديو على تويتر وألقى اسمها خطابا للجمهُور، ردت تالا بقولها “فِيْ وحدة الله لا يصالحها، أقسم بالله إذا بين هِيْ والسماء لا شيء إلا مغفرة لن أسامحها ما كتب ولم يكتب، خرج المقطع يبدو سيئًا وجعلني أبدو سيئًا مستحيل رؤيته .. جعلني أبدو مثل ليز ليز (تقصد ليزبيانا / أ مثلية).

لكن تبرير النجمة المصرية لم يرضيها، بعدما تقدمت الفنانة السعودية نايف المدخلي، المعروفة بلقب “نايفكو”، ببلاغ رسمي عبر موقع تويتر للهِيْئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ضد تالا صفوان التي تصف نفسها بأنها راوية قصص ويوتيوب. فِيْ سياق آخر مقطع شاركته معه.

وقالت نايف المدخلي فِيْ بيانها إن صانع المحتوى المقيم فِيْ المملكة يستهدف الأطفال والمراهقين ويقدم محتوى غير لائق.

كتبت نايفكو فِيْ تغريدة لها “تستهدف قناتها، صانعة محتوى مقرها فِيْ المملكة العربية السعودية، الأطفال والمراهقين، وهِيْ متخصصة فِيْ كتابة القصص حول المثلية الجنسية وسفاح القربى، للحصول على المزيد من المشاهدات وبالتالي كسب أكثر من YouTube! كنت أتساءل، هل ما تفعله يعتبر إنشاء محتوى إبداعي بريء ملخص موجز لعَنّْاوين المحتوى الخاص بك.

وتفاعل حساب الهِيْئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة على تويتر مع الشكوى، وعلق عليها “أهلا بكَمْ، يمكنكَمْ إرسال تقرير إعلامي من خلال الرَابِطْ”.

وعلقت نايفكو على تحدي جنسي نشرته تالا صفوان قائلة “هذا الموقف حدث لها قبل عام، وبررت ذلك واعتذرت، وأعتقد أن الوضع تغير يومها، إلا أن قناتها استمرت فِيْ عرض محتوى عَنّْ الشذوذ الجنسي”. وسفاح القربى، وطالما أنها تحصل على أرباح وملايين المشاهدات، لا أعتقد أنه ستتم إزالتها لأن هذه المقاطع طوعية “.

كَمْا قدم عدد كبير من مستخدمي تويتر تقارير مماثلة إلَّى الهِيْئة والأطراف المعَنّْية الأخرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تالا صفوان.