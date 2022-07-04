الشرطة العسكرية تشارك في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج

تشارك وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات البرية الملكية السعودية، في موسم الحج هذا العام بتأمين قوة تدخل سريع وقوة دعم في التطهير الميداني وكشف وإزالة المواد الخطرة في المنافذ البرية والمشاعر المقدسة. آليات ومعدات متطورة لدعم ودعم قوى الأمن العام لضمان سلامة وأمن الحجاج.

المساهمة في إدارة الحشود

تساهم كتائب الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات المسجد الحرام، إضافة إلى مهام حراسة أبواب المسجد الكبير وأماكن العتبات المقدسة.

أكد قائد قوة الدعم الإداري والخدمي العميد عبد الله بن حجاب الحباردي، وجود تنسيق مستمر مع مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في عملية استقبال حجاج منى بآلية صارمة تم تدريبها. في إطار تنظيم إدارة الحشود لدخول المسجد الحرام لموسم حج هذا العام تدعم القوات المسلحة القطاعات الأمنية المشاركة للحفاظ على سلامة الحجاج.

خدمة وراحة المعتمرين

وأوضح أن توجيهات القيادة الرشيدة – نصره الله – تنص على بذل أقصى الجهود لخدمة الحجاج وراحتهم، مع المراقبة المستمرة من قبل قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، معربا عن فخره واعتزازه. من القوة التي تشارك في خدمة الحجاج مع باقي قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن قوة الواجب تم تدريبها وتجهيزها لدعم قوى الأمن العام سواء في المسجد الكبير أو في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله بكل احترافية وإنسانية، مبجدا بذلك. وقت التحضير والروح العالية لضباط وأفراد القوة للقيام بواجبهم على مستوى عالٍ لإدارة الحشود ومكافحة الشغب التدخل السريع إذا لزم الأمر.

وذكر أن الخطة الأمنية لحج هذا العام تتطلب عملاً متواصلاً واحترافًا مطلقًا خلال أيام الحج حتى يتمتع الحجاج بأجواء إيمانية تتيح لهم أداء مناسكهم بسلام وهدوء وطمأنينة، مؤكدًا أن القوة قامت بتدريب وحدات. . على مستوى عالٍ في إدارة الحشود والتدخل السريع.

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