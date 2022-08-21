الشرطة المغربية تلقي القبض على الراقِصَّة هِيْام خلال بث مباشر

ألقت الشرطة المغربية القبض على اليوتيوب عائشة السريدي، المعروفة براقِصَّة “هِيْام”، وقت بثها على الهُواء مباشرة عبر أحد حساباتها الخاصة.

وفِيْ تفاصيل الخبر، ظهرت هِيْام (32 عاما) لمتابعيها فِيْ بث مباشر لتخبرهم عَنّْ رحلته إلَّى مدينة شفشاون شمال المغرب، من أجل زيارة صديقته بدعوتها، وفجأة سمعت قرع الباب بقوة، وعَنّْدما فتحته وجدت شرطيًا ينتظرها، تطلب منه أن يأتي معه.

تحاول هِيْام، وهِيْ أم لطفلين، فِيْ الفِيْديو معرفة أسباب اعتقالها، لكن الشرطي رفض إخباره وطالبه بإغلاق البث المباشر، عَنّْدما طلبت وقتًا لاستخدام الجلباب الخاص به. عَنّْدما انتهى البث المباشر.

وتجدر الإشارة إلَّى أن هذه ليست المرة التي يتم فِيْها اعتقال هِيْام، فقد سبق اعتقالها بعد أن نشرت مقطع فِيْديو لنفسها بشكل عَنّْيف واهانة ابنتها الصغيرة التي لم يكن عمرها أكثر من ثلاث سنوات فِيْ ذلك الوقت، ووجهت الأسوأ على هِيْام. لها. الكلمات، بالإضافة إلَّى تهديدها بالقتل والاغتصاب، وكل هذا لأن الغسالة معطلة.

وقالت هِيْام فِيْ الفِيْديو “من يريد اغتصابها أو الاعتداء عليها بغير حق فخذها ولن أتدخل بعد اليوم”.

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن سلوكه اللاإنساني كان بسبب تعاطيه للمخدرات، فِيْما رأى البعض أن السبب هُو معاناته من مشاكل نفسية بسبب ظروف صعبة فِيْ حياته.

وطالب معلقون فِيْ المغرب السلطات المختصة بمحاسبتها واعتقالها وتوفِيْر الحماية اللازمة للفتاة.

فِيْ ذلك الوقت، أُحيلت هِيْام إلَّى الطب النفسي واعترفت بأنها كانت تتلقى علاجًا مهدئًا وصفه لها طبيبها الخاص.

بدت هِيْام دائمًا غير مستقرة، فقبل الفِيْديو المثير للجدل مع ابنتها، تم نشر فِيْديو لها من داخل سيارة تتحدث بغضب وتعترف بأنها وصلت إلَّى مرحلة “هستيرية”.

هِيْام عبر قناتها على اليوتيوب التي تحمل اسم “هِيْام ستار”، لديها أكثر من 369 ألف مشارك، ولجأت إلَّى الرقص فِيْ مواجهة وباء كورونا للخروج من الفقر، رغم أنها لا تمارس الرقص ولا تسيطر عليه، ولكن واطلعت على الدعم المالي الذي قدمته دولة الفنانين.