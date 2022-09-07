الشرطة تكشف التحقيقات الأولية فِيْ حادثة انتحار مروة القيسي

كشفت شرطة أربيل، عَنّْ نتائج التحقيقات الأولية فِيْ قضية انتحار الفنانة العراقية الشابة مروة القيسي، التي ألقت بنفسها من الطابق الحادي عشر من المبنى الذي تقيم فِيْه.

وقالت الشرطة فِيْ بيان إن “الحادث وقع بعد وصولها مباشرة إلَّى شقتها التي تعيش فِيْها”، مشيرة إلَّى أن السيدة الراحلة سبق لها أن حاولت الانتحار عدة مرات.

كَمْا أشارت المصادر، بحسب إفادات عائلتها، إلَّى أن مروة تعاني من أزمة نفسية منذ عدة أيام.

ملك القيسي فِيْ حالة انهِيْار

وكانت ملك القيسي، شقيقة مروة، قد وثقت مقطع فِيْديو بعد وفاة الأخيرة، ظهرت فِيْه وهِيْ فِيْ حالة انهِيْار وألم وبكاء وصراخ، وطالبت الجمهُور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ “تركها بسلام دون أن تطلب منه”. حول كل شيء.”

صعدت مروة القيسي إلَّى الشهرة فِيْ السنوات الأخيرة، حيث قامت بالعديد من الأدوار الفنية والراقِصَّة بالإضافة إلَّى كونها “تيك توكر”، ولديها أكثر من 4 ملايين شخص على وسائل التواصل الاجتماعي.

مروة القيسي فِيْ تصريحات سابقة تعرضت لابتزاز جنسي ..

اشتهرت مروة القيسي بتصريحاتها الجريئة التي أثارت الجدل منذ فترة طويلة بين جمهُور المواقع الإعلامية، حتى أنها تحدثت خلال مقابلة تلفزيونية عَنّْ رغبتها فِيْ “إذلال الرجال” واستبدالهم بشكل مستمر.

وفِيْ مقابلة سابقة، قالت فِيْ مقابلة تلفزيونية، إن العراقية تيك توكر كشفت عَنّْ قصص مروعة حدثت معها، من بينها سبب افتقارها إلَّى الشهرة على النحو المطلوب فِيْ المشهد الفني العراقي.

وقالت القيسي فِيْ المقابلة إن بعض المخرجين والمنتجين سألوها عَنّْ “أشياء جنسية”، على حد تعبيرها، لكنها رفضت ولم تقبلها، لافتة إلَّى أن هناك العديد من المقاتلين ضدها فِيْ المجتمع الفني ؛ لذلك لم يكن لها مساحة مناسبة فِيْ المشهد الفني.

وأضافت مروة القيسي فِيْ تصريحاتها أن الفستان الذي ترتديه “مغر”، وهِيْ تتبنى هذا الأسلوب فِيْ الموضة منذ طفولتها، لكنها لا تقارن بتلك الفتيات اللواتي يأخذنهن إلَّى المسرح التجاري بملابس جريئة، وذلك بهدف. لجذب انتباه الجمهُور.

مروة القيسي لست سعيدة

وعَنّْ حديث أن مروة القيسي لها علاقات خاصة كثيرة مع الرجال، وأنها من حين لآخر مع رجل جديد، أجابت “بالطبع أنا فِيْ مزاج سيء، وعَنّْدما ينظر الرجال إلَّى المرأة خذ ما يدور فِيْ خاطرك واترك، ولدي نفس الرغبة مع الرجال، آخذ رغبتي وأغفر لها، وهذا الأمر يهمني ولا يؤثر على حياتي أو عملي.

واعترفت الفنانة الشابة بأنها لم تكن سعيدة فِيْ حياتها، وأن أكثر ما فشل فِيْها أو أضرها هم أقاربها، لافتة إلَّى أنهم ليسوا أكثر من اهتمامات، لذلك قررت الابتعاد عَنّْهم جميعًا.