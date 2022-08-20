الشركات الأهلية.. “ورقة” قيس سعيد لتخفِيْف البطالة فِيْ تونس

بعد المصادقة على دستور الجمهُورية الجديدة فِيْ تونس، أعطت الحكومة التونسية الأولوية للإصلاح الاقتصادي وخفض البطالة.

صادق الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء الماضي، على الدستور الجديد ودخله حيز التنفِيْذ

ينوي سعيد، من خلال مشروعه الجديد، نقل السلطة المالية والثروة من الفاسدين، عبر مشروع المصالحة الجزائية، إلَّى الأهالي من خلال الشركات الخاصة التي أصدرها المرسوم القانوني المنظم فِيْ مارس الماضي.

بعد استرداد الأموال المنهُوبة، يريد سعيد إنشاء شركات جديدة، فِيْ ظل نظام الشركات الخاصة، يكون المساهمون فِيْها من سكان المنطقة ويتمتعون بمكانة الناخبين فِيْ الانتخابات البلدية.

وطالب قيس سعيد قبل أيام بضرورة دعم الشباب العاطل عَنّْ العمل الذين أقاموا مشاريع فِيْ نطاق الشركات الخاصة.

تصنف الشركات الخاصة تحت فئة “الشخصية الاعتبارية” التي أنشأها سكان منطقة أو منطقة معينة وتعمل على إرساء العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة من خلال الممارسة الجماعية للنشاط الاقتصادي، بحسب ما ورد فِيْ الفصل الثاني من القرار الجمهُوري بشأن تأسيس الشركات الخاصة.

وتهدف هذه الشركات بموجب الفصل الثالث من المرسوم إلَّى “تحقيق التنمية”.

ومن الامتيازات التي تتمتع بها هذه الشركات، بالإضافة إلَّى الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، التصرف فِيْ الأرض واستغلالها لصالح المشاريع الزراعية والإنتاج الغذائي، الأمر الذي دفع بعض مؤيدي هذه الفكرة للاعتقاد. أن الشركات الخاصة ستحل بعض مشاكل نقص الغذاء فِيْ تونس، مثل نقص الحبوب والأعلاف والمواد الأساسية الأخرى.

يعتقد خبراء الاقتصاد فِيْ تونس أن الشركات الخاصة يمكن أن تسهم فِيْ الحد من البطالة المرتفعة بين الحاصلين على درجات علمية.

رباح بوراوي، أستاذ الاقتصاد التونسي، قال إن هذه الشركات تهدف إلَّى خلق فرص عمل، وإذا نجحت فِيْ أنشطتها، فإنها ستحل العديد من المشاكل فِيْ التوظيف.

وأضاف أن البطالة فِيْ تونس فشلت فِيْ حلها من قبل جميع الحكومات المتعاقبة بسبب ضعف النمو الاقتصادي.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي التونسي الهادي العمدوني، إن جميع الحكومات التي مرت على تونس خلال السنوات العشر الماضية لم تجد حلاً أساسياً للبطالة.

وأكد فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم نيوز” أن قيس سعيد اختار الاقتصاد التضامني لحل أزمة البطالة، موضحا أن برنامج الشركات الخاصة يقوم على معيار الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية والتضامن الذي يهدف إلَّى التنمية. المناطق وخلق الثروة.

قال معهد الإحصاء الحكومي، إن معدل البطالة فِيْ تونس انخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري إلَّى 15.3٪ مقابل 16.1٪ خلال الربع الأول من العام ذاته، حيث بلغ عدد العاطلين 626.1 ألف حتى النهاية. فِيْ يونيو الماضي مقابل 653.2 ألف فِيْ الربع الأول.

على أساس سنوي، سجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.8٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.