الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان فِيْ الإسكندرية ترد على حملات الهجوم

أطلقت عدة صفحات من أهالي الإسكندرية، خلال الساعات الماضية، حملة إلكترونية تطالب بإلغاء حفل الفنان محمد رمضان، والذي كان مقررا فِيْ 7 أكتوبر المقبل.

أطلق المصريون هاشتاغ تحت عَنّْوان “الإسكندرية لا ترحب بكَمْ. إنها محافظة الفنان المصري الراحل سيد درويش، ولا نرحب بحفلتكَمْ هناك”، مما أثار ضجة بين جمهُور رمضان الذي بدأ يتساءل عما إذا كان سوف يتم الاحتفال أم لا.

واتصل فوشيه بمحمد رأفت أحد مسؤولي الشركة “العربية” المنظمة للحفل، لمعرفة مصيره. وأكد أن الحفل سيقام فِيْ مَوعِده بغض النظر عَنّْ تداعيات ذلك. فنان ولكن الحفلة ستقام. بالتوقيت المحدد فِيْ 7 أكتوبر، مؤكدا أن هذه الحملات لن يتم مواجهتها، حيث أن جمهُور محمد رمضان سيكون على استعداد لحضور الحفل، بينما المجموعة الأخرى التي لا تفضلها ستطلق حملات ضدها كَمْا يحدث الآن.

وأضاف “تتراوح أسعار الحفل من 300 جنيه إلَّى 500 جنيه، وبالتالي فإن سعر التذكرة فِيْ متناول الجميع”.

يشار إلَّى أن محمد رمضان طرح، الخميس الماضي، أغنية جديدة بعَنّْوان “دوشة” كان من المفترض طرحها الثلاثاء الماضي، لكنها أرجأ الحداد ثلاثة أيام على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وحظيت الأغنية بآلاف المشاهدات بعد إصدارها وهِيْ من تأليف وتأليف هاي باور والديكور رامي عزب والإشراف العام لمحمود رمضان والمدير المالي عبد الغني شوشة وإخراج محمد سمير.

كلمات أغنية دوشا تقول “أنا مستيقظ ولا أرى النضارة أمامي، عيني متعبة، أشعر بصداع فِيْ عقلي رغم أنني أشرب كوبين من القهُوة. سأشرب العربية، أوقفها بعيدًا، وأصلي قليلاً، وأشعر بالخيال والمفارقة، وعقلي ليس على ما يرام الليلة.