الشروط الأساسية لاستيفاء أهلية حساب المواطن 1444 وطريقة التقديم ، قد أثار تسائلات العديد من الأشخاص داخل المملكة السعودية حول التعرف على المعايير والشروط التي تتعلق باهلية حساب المواطن للأشخاص المستفيدين ، والتعرف على الطريقة التي تمكنهم من التقديم على ذلك ، وبالحث على الطريقة التي تمكنهم من التسجيل على منصة المواطن ، وذلك للحصول على المساعدة التي يتم صرفها لتخفيف أعباء الحياة على المواطنين ، وذلك للإستفادة من الخدمات الالكترونية التي يقدمها ، تابعوا معنا .

برنامج حساب المواطن

تم إطلاق برنامج حساب المواطن السعودي رسميًا في عام 2017 في المملكة العربية السعودية من أجل تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض للمساعدة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية. يرتبط التسجيل في برنامج حساب المواطن بمجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بمدى دراسة الأهلية.

الشروط الأساسية لاستيفاء استحقاق حساب المواطن

تم تحديد شروط خاصة للمتقدمين من أجل استيفاء أهلية حساب المواطن، وهي كالتالي

يزداد الدعم إذا زاد عدد أفراد الأسرة، وإذا كان الأفراد أكبر من 18 عامًا.

يشترط الحصول على الجنسية السعودية ويستبعد الابن السعودي.

التأكد من أن المستفيد لديه بطاقة تنقل.

الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط ألا يكون المستفيد في أحد الملاجئ أو السجون الحكومية.

التأكد من تطابق البيانات المدخلة مع الوثائق الرسمية.

كيفية التقدم لبرنامج حساب المواطن 1444

يتم التقديم والتسجيل في برنامج حساب المواطن باتباع الخطوات التالية

فتح رابط برنامج حساب المواطن “”.

انقر على خيار “تسجيل جديد”.

أضف كافة البيانات والمعلومات المطلوبة (الاسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).

تأكد من صحة البيانات وأنه تم تضمينها في الحقول المخصصة.

تلقي رسالة تحتوي على كلمة المرور عبر رقم الهاتف.

أعد كتابة كلمة المرور في المساحة المتوفرة.

قم بتغيير كلمة المرور عبر الموقع.

انقر فوق الخيار لإكمال طلب التسجيل.

املأ جميع المعلومات المطلوبة على الموقع.

أضف معلومات الحساب المصرفي بدقة.

انقر فوق تقديم الطلب.

كيفية الاستعلام عن حساب مواطن 1444

يتم الاستعلام عن أهلية حساب المواطن من خلال النقاط التالية

انتقل إلى حساب المواطن مباشرة.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اضغط على الخيار للاستعلام عن حساب المواطن.

إدراج كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عبر الموقع.

انقر على كلمة الاستعلام.

سيتم عرض نتيجة الاستعلام.

كيفية الاعتراض على استحقاق حساب المواطن 1444

يقوم المستفيد بتقديم طلب الاعتراض على استحقاق حساب المواطن من خلال الخطوات التالية

فتح رابط موقع حساب المواطن.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

تحقق من إدخال كلمة المرور بشكل صحيح.

انقر فوق زر التسجيل.

التوجه نحو خدمة دراسة الأهلية.

انقر فوق علامة التبويب أسباب الاستبعاد.

عرض التنبيه المرفق بالحساب.

انقر على خيار تقديم اعتراض.

تحديد نوع المرفق من خلال القائمة المعروضة.

أضف جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة استعراض الملف.

اختر المرفق من ذاكرة التخزين.

اضغط على أيقونة تحميل الملفات بعد الانتهاء.

حساب المواطن على تويتر

يمكن متابعة الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين على موقع تويتر “” حيث يتيح الحساب تلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بدراسة الأهلية للتسجيل في برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية.

وفي الختام شرحنا لكم الشروط الأساسية لاستيفاء أهلية حساب المواطن 1444 وطريقة التقديم ، و اوضحنا أيضاً خطوات تقديم اعتراض على استحقاق حساب المواطن والرابط الرسمي ل حساب المواطن على تويتر .