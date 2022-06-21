الشروط الأساسية للتسجيل في الدعم السكني السعودي

وزارة الإسكان بالمملكة توضح الشروط الأساسية للحصول على الدعم الإسكاني لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، وأضافت أن صندوق التنمية العقارية بالمملكة ، وأكدت تعليق العمل بالسكن. دعم جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من منتج البناء الذاتي هو دعم مؤقت ، حيث سيتم إيداع الدعم الشهري بأثر رجعي ، وذلك بناءً على إصدار شهادة أعمال البناء الذاتي ، ويتم رفع ذلك من خلال البوابة الإلكترونية لـ صندوق التنمية العقارية.

شروط التسجيل للحصول على الدعم السكني:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا أو أكثر. يجب أن يكون مقدم الطلب أحد أفراد أسرته من بين المستفيدين من دعم الإسكان ، حيث لا يمكن التقديم مرة أخرى. في حالة وفاة الأب ، يجب على الأبناء توفير الدعم السكني. إذا كان مقدم الطلب يمتلك منزلًا سكنيًا خلال السنوات الخمس الماضية ، فلا يمكن التقدم بطلب للحصول على دعم الإسكان مرة أخرى. معيل الأسرة يوفر الدعم للسكن أو للأرامل أو المطلقات. يجب أن يكون لمقدم الطلب دخل مرتفع ، وبالتالي يمكنه الحصول على سكن جديد. يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى دعمًا سكنيًا سابقًا.

برنامج سكني للمستفيدين في المملكة هو مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات السكنية التي تشمل مستشار عقاري مدعوم ، وبناءً عليه يتم إصدار الشهادات الضريبية للمعاملات العقارية السعودية في المنزل الأول ، حيث يتم الحصول على عرض أسعار من التمويل والإسكان. وكالات للمستفيدين في المملكة ، ويضاف إلى ذلك إصدار عقود الأراضي إلكترونياً.

قد تجد مرجعاً للاستفادة من خدمة التصميم الهندسي ، وخدمة التمويل الإلكتروني ، ويضيف إلى ذلك أن هذا التسجيل والاستحقاق الفوري ، حيث يتم إصدار البناء إلكترونياً في المملكة ، كما نستعرض كيفية الحصول على شهادة أعمال البناء الذاتي من خلال موقعنا المتميز.

خطوات الحصول على شهادة أعمال البناء الذاتي: