الشروط الأساسية للتسجيل في الدعم السكني السعودي

وزارة الإسكان بالمملكة توضح الشروط الأساسية للحصول على الدعم الإسكاني لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، وأضافت أن صندوق التنمية العقارية بالمملكة ، وأكدت تعليق العمل بالسكن. دعم جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من منتج البناء الذاتي هو دعم مؤقت ، حيث سيتم إيداع الدعم الشهري بأثر رجعي ، وذلك بناءً على إصدار شهادة أعمال البناء الذاتي ، ويتم رفع ذلك من خلال البوابة الإلكترونية لـ صندوق التنمية العقارية.
شروط التسجيل للحصول على الدعم السكني:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا أو أكثر.
- يجب أن يكون مقدم الطلب أحد أفراد أسرته من بين المستفيدين من دعم الإسكان ، حيث لا يمكن التقديم مرة أخرى.
- في حالة وفاة الأب ، يجب على الأبناء توفير الدعم السكني.
- إذا كان مقدم الطلب يمتلك منزلًا سكنيًا خلال السنوات الخمس الماضية ، فلا يمكن التقدم بطلب للحصول على دعم الإسكان مرة أخرى.
- معيل الأسرة يوفر الدعم للسكن أو للأرامل أو المطلقات.
- يجب أن يكون لمقدم الطلب دخل مرتفع ، وبالتالي يمكنه الحصول على سكن جديد.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى دعمًا سكنيًا سابقًا.
برنامج سكني للمستفيدين في المملكة هو مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات السكنية التي تشمل مستشار عقاري مدعوم ، وبناءً عليه يتم إصدار الشهادات الضريبية للمعاملات العقارية السعودية في المنزل الأول ، حيث يتم الحصول على عرض أسعار من التمويل والإسكان. وكالات للمستفيدين في المملكة ، ويضاف إلى ذلك إصدار عقود الأراضي إلكترونياً.
قد تجد مرجعاً للاستفادة من خدمة التصميم الهندسي ، وخدمة التمويل الإلكتروني ، ويضيف إلى ذلك أن هذا التسجيل والاستحقاق الفوري ، حيث يتم إصدار البناء إلكترونياً في المملكة ، كما نستعرض كيفية الحصول على شهادة أعمال البناء الذاتي من خلال موقعنا المتميز.
خطوات الحصول على شهادة أعمال البناء الذاتي:
- يجب على المستفيد اذهب إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية سعودي.
- بعد ذلك يجب الضغط على الخدمات الإلكترونية.
- ثم أدخل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالبناء الذاتي.
- ثم انقر فوق كلمة “تسجيل الدخول”.
- ثم يجب الضغط على البيانات الشخصية لاستخراج شهادة أعمال البناء الذاتي.
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