الشعيفاني وش يرجع …. اصل عائلة الشعيفاني من وين، عائلة الشعيفاني من العائلات العريقة والمعروفة في المملكة العربية السعودية، وتعد هذه العائلة من العائلات التي ترتبط بتقاليد الدين الإسلامي، ويعود نسبها الى قبيلة حرب، وجزء كبير من هذه العائلة يتركز في السعودية، ويتمتع رجال قبيلة الشعيفاني بالمكانة الرفيعة، كما يوجد عدد من رجالهم، يعملون في مناصب حساسة في المملكة.

الشعيفاني وش يرجع

يرجع أصل الشعيفاني الى الجزيرة العربية، ويرتبط مجموعة كبيرة من رجالها بالعادات والتقاليد الاسلامية، والتراثية العريقة رغم التطور الكبير السائد، حيث حافظت على العادات والتقاليد الاجتماعية، يتمركز عدد من أهل قلبية الشعيفاني في شرك الدولة، وحسب ما ورد من قبل المؤرخين بأن الشعيفاني وش يرجع الى قبيلة حرب، وهي من أكبر وأعرق القبائل في شبه الجزيرة العربية.

اصل عائلة الشعيفاني من وين

يعود اصل عائلة الشعيفاني الى قبيلة حرب، والتي استوطنت شبه الجزيرة العربية ولها عدة فروع ، وبطون في العراق وبلاد الشام، وجزء كبير من هذه العائلة يتمركز في الحجاز، ويسن سكانها في شرق الدولة ، وأهم ما يميز هذه القبيلة قبيلة حرب موقعها الاستراتيجي المناسب، ويعتبر أهلها أصحاب الكرم والجود،كما ويوجد عدد من رجال هذه الدولة له مكانة رفيعة في المملكة.

حدود عائلة الشعيفاني في السعودية

تتمركز عائلة الشعيفاني بمنطقة استراتيجية كبيرة وسنتعرف على حدود عائلة الشعيفاني في السعودية:

تقع من جهة الشرق المملكة السعودية

تقع من جهة الجنوب دولة اليمن

يحد عائلة الشعيفاني من جهو الغرب القصيم

يحدها من الشمال المدينة المنورة.

الشعيفاني وش يرجع من العائلات التي تسكن في المملكة العربية السعودية، اصل عائلة الشعيفاني قبيلة حرب الت يتعتبر من اكبر القبائل في شبه الجزيرة العربية ولها الكثير من الفروع، وحدود عائلة الشعيفاني استراتيجية ورائعة، كما يوجد الكثير من رجالها يعمل في مناصب عالية في الدولة.