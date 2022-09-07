الشكل الرباعي الذي فيه ضلعان فقط متوازيان هو، شبه المنحرف هي أشكال رباعية الأضلاع لها جانبان متوازيان وضلعان غير متوازيين، شبه المنحرف هو شكل مغلق رباعي الجوانب وله مساحة وله محيطه أيضًا، هو شكل ثنائي الأبعاد وليس ثلاثية الأبعاد، الجوانب الموازية لبعضها البعض تسمى قواعد شبه المنحرف، تعرف الجوانب غير المتوازية بالأرجل أو الجوانب الجانبية، تعرف المسافة بين الأضلاع المتوازية بالارتفاع لمتوازي الاضلاع، خصائص شبه المنحرف تختلف عن باقي الاشكال الأخرى.

الشكل الرباعي الذي فيه ضلعان فقط متوازيان هو

يعتبر الشكل الرباعي من الاشكال الهندسية في علم الرياضيات، حيث ينقسم الشكل الرباعي الى العديد من الاشكال فهناك المعين ومتوازي الاضلاع والمستطيل والمربع، وباختلاف قياسات الاضلاع بين هذه الاشكال تتم تسميه الشكل حسب الاضلاع والزوايا، وبخصوص الشكل الرباعي الذي فيه ضلعان متوازيان فقط فهو شبه المنحرف والضلعان الاخران لا يتساوين فاذا تساويا فانه سيصبح مربعا.

ما هو الشكل الرباعي

يعتبر علم الرياضيات من اهم العلوم التي يتم تقديمها للطالب من بداية مراحله الدراسية في المراحل الابتدائية الى ان يستمر العلم بالازدياد مع مراحل الدراسة، ويعتبر الشكل الرباعي من اهم ما يتعلمه الطالب عن علم الرياضيات، الشكل الذي يحتوي على ضلعان متوازيان فهو المستطيل ولكن الشكل الذي يحتوي على ضلعان متوازيان واخراران غير متساويان فهو شكل شبه المنحرف.

سؤال الشكل الذي فيه ضلعان متوازيان فقط

الشكل الذي فيه ضلعان متوازيان فقط يسمى شبه المنحرف، وشبه المنحرف فيه ضلعان متساويان واخران غير متساويان، فالضلعان المتساويان يكونان متوازيين، بينما الضلعان الاخران يكونان غير متوازيين فيتقاطعا في نقطة، بذلك يعتبر شكل شبه منحرف من الاشكال الثنائية الضلع المتوازي، ويتم تدريسه في المراحل الابتدائية والإعدادية وفي الثانوية يدرس الطالب خصائص شبه المنحرف بشكل عام.

بالحديث عن الاشكال الرباعية في علم الرياضيات فان الشكل الرباعي يتكون من اربعه اضلاع واربعه زوايا، وتحتوي الزوايا في الشكل الرباعي على 360 درجة، بينما الاضلاع تختلف حسب اختلاف الشكل ففي المربع فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان متساويان بينما المستطيل فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان وشبه المنحرف فيه فقط ضلعان متوازيان والضلعان الاخران متقاطعان.