الشلهُوب ينفرد بالصدارة.. “ناشئي الهلال” يواصل العلامة الكاملة

حقق فريق الشباب الكروي لنادي الهلال انتصارا فِيْ الدقائق الأخيرة على مضيفه الجيل بهدف بدون ركلة جزاء، فِيْ المباراة بين الفريقين، اليوم “الجمعة”.

وأقيمت مباراة الجيل والهلال على الملعب الاحتياطي لمدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز تحت 17 سنة “موسم 2022-2023”.

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وأحرز الهلال بقيادة المدرب محمد الشلهُوب هدف الفوز فِيْ الدقيقة 90 + 6 عبر عبد العزيز الهدود ليقود الأزرق إلَّى النقاط الثلاث فِيْ الدقائق الأخيرة.

حقق الهلال فوزه الثالث على التوالي، بعد فوزه على الوحدة فِيْ الجولة الأولى، بنتيجة (3-0)، ثم فوزه على الباطن (7-0) فِيْ الجولة الثانية، ثم فوزه على آل-. جيل (1-0)، فِيْ الجولة الثالثة، ليأخذ الصدارة بالعلامة الكاملة، ويحافظ على نظافة الشباك.

وعقب المباراة، نشر أسطورة الهلال محمد الشلهُوب رسالة على حسابه على تويتر، قال فِيْها “بعزيمة أبطالنا الصغار انتصرنا اليوم على نادي الجيل بهدف حر والمستقبل أجمل بإذن الله. “.

يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 17 سنة، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، والنقطة السابعة يتقاسمها النصر “الوصيف”، الفتح “الثالث”، الأهلي “الرابع”، الوطن “الخامسة”، “الاتفاقية السادسة”.

بعد الحصول على الرخصة الآسيوية A قررت إدارة نادي الهلال تعيين محمد الشلهُوب مديرا فنيا لفريق كرة القدم تحت 17 عاما، لمدة موسم رياضي واحد.

يبحث الهلال صاحب الرقم القياسي فِيْ عدد ألقاب دوري الشباب بـ 13 بطولة، عَنّْ اللقب الذي غاب عَنّْ خزائنه منذ موسم 2015-2016.

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