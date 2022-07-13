الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة الجمعة 

ستشهد السماء فوق مكة المكرمة عمودي الشمس على الكعبة المشرفة يوم الجمعة المقبل حيث ستكون ثاني وآخر عمودي هذا العام.

وبحسب رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زهيرة، فإن العمودية الثانية تحدث مع عودة الشمس على ما يبدو قادمة من مدار السرطان في اتجاه جنوبي إلى خط الاستواء، حيث سيتوسط خط الزوال عندما يكون. على ارتفاع (90 درجة) تقريبًا، وسوف ينضم مباشرة إلى الكعبة المشرفة، والتي ستختفي ظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام الساعة 1227 مساءً (927 صباحًا بتوقيت جرينتش).

سبب الظاهرة

وأشار إلى أن سبب ظاهرة عمودية الشمس على الكعبة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية 23.5 درجة، مما يتسبب في حركة ظاهرية للشمس بين مداري السرطان في الشمال. والجدي في الجنوب، ويمر عبر خط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة واحدة في السنة.

وأشار إلى أن المناطق الواقعة على خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا أو جنوبا تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة حسب خط عرض ذلك المكان، وتتميز بأماكن على الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء والمدارات. السرطان والجدي.

استخدام الظاهرة

وأبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه نحو القبلة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية وكافة المناطق التي تكون الشمس فيها فوق الأفق. بنفس دقة تطبيقات الهواتف الذكية الرقمية.

تُستخدم ظاهرة عمودية الشمس أيضًا لحساب محيط الأرض بطريقة غير رقمية، باستخدام بعض الطرق البسيطة في الهندسة، كما تشير إلى كروية كوكبنا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشمس ستعود وتصبح عمودية على الكعبة مرة أخرى خلال حركتها الظاهرة والانتقال من خط الاستواء إلى مدار السرطان في مايو المقبل 2023.