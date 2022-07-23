الشناوي يطلب الرحيل عن الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي، أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، طلب الرحيل عن الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة

ويواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، في مباريات اليوم الـ26.

تقام مباراة الأهلي والجونة بعد ظهر يوم الأحد الساعة 630 مساءً.

وقال أبو المعاطي عبر قناته على يوتيوب “محمد الشناوي حارس الأهلي سيغادر نهاية الموسم الجاري”.

وأضاف “هذا الأمر حسم بعد أن تلقى الشناوي وعدًا من إدارة الأهلي بالرحيل إذا تلقى عرضًا من الخارج”.

وأشار إلى أن ريكاردو سواريز مدرب الأهلي طلب التعاقد مع حارس قوي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح “أمير توفيق مدير التوظيف اتصل بمحمد بسام حرس طلائع الجيش للانضمام إلى الأهلي، في إشارة إلى اللاعب الذي سيوقع للزمالك.

وتابع “في حال تمكن أمير توفيق من الحصول على تنازل رسمي من طلائع الجيش، وفيما يتعلق بالحارس بسام يكون اللاعب في الأهلي بإرادته”.

وختم “في حال عدم حصول الأهلي على عقد مع بسام فسيكون بين الثنائي محمد صبحي حارس فاركو ومهدي سليمان حارس سموحة”.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.