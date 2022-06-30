الشناوي يوجه رسالة لـ ميشيل يانكون بعد خروجه من جهاز الأهلي

أراد حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، توجيه رسالة إلى مدربه البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، بعد استبعاده من الجهاز الفني الجديد للفريق وتعيينه للإشراف على حراس المرمى في قطاع الناشئين في الأحمر. قلعة.

وكتب الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام “ميشال .. شكرا لك على كل شيء في السنوات الماضية”.

وأضاف “لقد تعلمت الكثير منك خلال هذه الفترة وسوف أتذكر دائمًا الرابطة الأسرية وأعتز بها”.

واختتم حديثه قائلاً “حظ موفق لك في الفصل الجديد”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد الرسمي مع البرتغالي ريكاردو سواريس لتولي التوجيه الفني للفريق الأحمر ليحل محل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وكان للمدرب الجديد 5 مساعدين بينهم مدرب حراسة المرمى.