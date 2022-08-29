الشنقيطي يفجر ثورة جمهُور الاتحاد ضد أنمار ..ومخاوف من مصير الأهلي

انتفض جمهُور “الاتحاد” غضبًا على ما وصفوه بـ “التحركات العشوائية” لإدارة أنمار الهِيْلي، فِيْ صيف ميركاتو الحالي الذي أوشك على الانتهاء.

حالة الغضب الشعبي ضد إدارة الاتحاد تتزايد ساعة بعد ساعة مع اقتراب إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة التي ستكون بعد 48 ساعة، وهِيْ الفرصة الأخيرة لنادي ويسترن لتوقيع اتفاقيات جديدة قبل التوقف. . المحضر بسبب اصدار عبد الرزاق حمدالله اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية.

– انتقاد الادارة بعد التسبب فِيْ اعتقال الشنقيطي وقبله الحمد الله

يُحرم الاتحاد من تسجيل الاتفاقيات فِيْ فترة الشتاء المقبلة، بقرار رسمي من لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ إطار القضية المعروفة بـ “التسجيلات” بين العميد والنصر بخصوص حمدالله. تصر الإدارة على ضرورة الانتظار وإغلاق الصفقات لسد الفجوات.

وليس ذلك فحسب، بل خسر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد نجمه المدافع والظهِيْر الأيمن اللامع مهند الشنقيطي، بعدم الاستجابة لطلب الفريق الأولمبي، والمطالبة بالإصابة، وسط لامبالاة من. فِيْ الادارة حيث شارك بشكل مباشر مع كتيبة تيجريس فِيْ المباريات الودية.

وفتحت اللجان المختصة تحقيقاتها مع الشنقيطي ونادي الاتحاد بتهمة “تزوير” التقرير الطبي للمدافع الشاب لتجنب المشاركة مع المنتخب الأولمبي السعودي فِيْ كأس آسيا للأمم تحت 23 عاما.

ونتيجة لذلك، قررت اللجنة المهنية تعليق الشنقيطي لمدة شهرين، لعدم انضمامه إلَّى المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلَّى توقيع غرامة قدرها 300 ألف ريال سعودي للنادي.

بعد معاقبة الشنقيطي، يلتزم نادي الاتحاد بدفع غرامات تصل إلَّى مليون و 400 ألف ريال، خلال 30 يومًا للدفع، من تاريخ القرارات النهائية.

الأحداث الأخيرة، والتي تضمنت اعتقال حمدالله والشنقيطي، وعدم القدرة على تسجيل النادي، وضعت إدارة أنمار الهِيْلي فِيْ مأزق، حيث يخسر الفريق يومًا بعد يوم أحد عَنّْاصر قوته الرئيسية، لذا فإن الجماهِيْر. انفجر قائلاً “أنقذ العميد”، بعد موسم استثنائي كان فِيْه الفريق بعيدًا جدًا، على بعد خطوة واحدة من لقب الدوري.

الجماهِيْر فِيْ حالة إحباط شديد من الإدارة بعد ضربات النادي المتتالية، خوفًا من السير خلف الأهلي والهبوط إلَّى الدرجة الأولى “الأصفر”.

قلق عام بعد اتفاق باماسود

ووجهت الجماهِيْر الفِيْدرالية انتقادات شديدة للإدارة، بعد أنباء من إعلاميين مقربين من مسؤولي العميد، عَنّْ تعيين ظهر أيسر الفِيْحاء أحمد بامسعود.

ويعتقد معظمهم أن صفقة بماسود ليست أولوية فِيْ توقيع الظهِيْر الأيسر فِيْ الوقت الحالي، بالنظر إلَّى الإيقاف المفروض على الظهِيْر الأيمن مهند الشنقيطي، وهُو موقف يجب تعزيزه قبل فوات الأوان.

وسلط جمهُور العميد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الضوء على ضرورة تعزيز اليمين إلَّى الأمام، واقتُرحت عدة أسماء، أهمها الفِيْصلي وليد الأحمد، ليحل محل المعتقل الشنقيطي.