حسم سعد الشهري، مدرب المنتخب الأولمبي السعودي، الخلاف بين الجماهِيْر ووسائل الإعلام، حول أكبر ناد فِيْ المملكة بين “الهلال والنصر”.

وفاز الهلال باللقب فِيْ اليوم الأخير، بعد فوزه على الفِيْصلي (2-1) فِيْ المباراة التي واجهتهم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، فِيْما تعادل الاتحاد مع الباطن، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (0-0). .

وتصدر الهلال جدول الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عَنّْ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الذي احتل المركز الثاني، والنصر ثالثا برصيد 61 نقطة.

وقال سعد الشهري لصحيفة “الرياضية” “الهلال هُو أكبر نادٍ فِيْ السعودية ولست حساساً للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن لدي إستراتيجية ثابتة وقضايا فنية قائمة. حقا.”

وعلق مدرب الفريق الأولمبي على الحزبية الهائلة، خاصة بعد تتويجه فِيْ آسيا، بفرحة البعض المحسوب على الفوز، وغضب البعض الآخر لفوزه ببطولة وكونه نصراوي، قائلاً “أنا لا أفعل”. لا أهتم كثيراً، لأنني قرأت المشهد جيداً، فكَمْا تقولون أن الخلاص يسمم أذني ويغلق عيني ولا أسير فِيْ الطريق الذي أحب أن أسير فِيْه.

يشار إلَّى أن أولمبيك جرين فاز بكأس آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه على المنتخب الأوزبكستاني “المضيف” بهدفِيْن مقابل صفر فِيْ نهائي البطولة القارية.