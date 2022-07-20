الشورى يطالب التعليم بإعادة النظر في نظام الفصول الثلاثة أو تغييره إن لزم الأمر

صوت مجلس الشورى بالأغلبية على الموافقة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم عن السنة المالية الحالية، ووافق على ة تطبيق نظام الثلاثة فصول الدراسية للفصول الدراسية. الجامعات والكليات التقنية السعودية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، وبما يتوافق مع استقلالية الجامعات وفق نظامها.

نظام الثلاثة فصول الدراسية في الجامعات

كما دعا المجلس في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة التربية والتعليم إلى تقييم نظام الثلاث سنوات في المدارس وسحبها إذا لزم الأمر، داعياً إلى تسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم.، والتدريب الإلكتروني، والتعليم عن بعد والتعليم المشترك، على غرار البرامج التقليدية في عملية التصنيف، والتنسيق مع الجهات المختصة.

كما وافق المجلس على توصية لدعم الوزارة في جمع المخصصات المالية لعناصر التشغيل والصيانة والنظافة، بما يضمن خلق البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام.